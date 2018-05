Kim Kardashian | ha violato la regola numero uno del Met Gala con Kylie Jenner e Ariana

Kim Kardashian stava per dare a Chicago un nome “normale” : ecco perché ha cambiato idea : Il nome è ispirato a papà Kanye The post Kim Kardashian stava per dare a Chicago un nome “normale”: ecco perché ha cambiato idea appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian - che brutta figura su Twitter : La rivoluzione di velluto armena sta ottenendo il sostegno mediatico di molte celebrità. Ecco allora susseguirsi su Twitter i post di molte star, schierate a favore del leader dell’opposizione Nikol Pashinyan. Kim Kardashian decide di rispolverare per l’occasione una vecchia foto del 2015 nella quale compare con un una donna armena. Si dichiara ispirata nel vedere il suo popolo d’origine unito in una rivoluzione pacifica e ...

Kim Kardashian crea un profumo a sua immagine e somiglianza : Agli occhi dei più attenti non saranno certo sfuggite le immagini di nudo che da qualche giorno popolano il profilo instagram di Kim Kardashian. Certo, non è proprio una novità per l'ex reginetta dei reality mostrarsi senza troppi veli sui social. Ma questa volta, gli scatti hanno una finalità ben precisa. La moglie di Kanye West, infatti, ha deciso di ampliare la ...

Kim Kardashian - nuda per il calco del suo corpo : Oramai dalla famiglia Kardashian-West non dovremo più stupirci di nulla. E invece… invece la bella Kim, madre di North, Saint e Chicago e moglie di Kanye West, per lanciare il nuovo profumo KKW Body (Kim Kardashian West Body) ha avuto una trovata geniale: se il profumo si chiama 'body' ossia 'corpo' deve necessariamente richiamare le sue sinuose forme, ma come ricrearle fedelmente? Semplice, con un calco del suo ...

Kim Kardashian torna a regalare profumi al mondo grazie a KKW Body, nuova fragranza che vedrà la silhouette della signora West tramutarsi in boccetta. Il flacone del profumo, infatti, è stato 'modellato' sulle celebri curve della regina dei ...

Kim Kardashian - fermato un altro sospettato per la rapina a star Usa - : La showgirl era stata aggredita in un albergo di Parigi nel 2016. I rapinatori le avevano portato via gioielli per nove milioni di dollari. Fra questi c'era anche l'anello di fidanzamento regalatole ...

I giornali francesi dicono che questa settimana la polizia ha arrestato un uomo accusato della rapina a Kim Kardashian dell'ottobre 2016 a Parigi. Già dieci persone sono state arrestate e incriminate per aver preso parte alla rapina, durante la quale