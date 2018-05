Kim Jong-un libera tre prigionieri americani

Nord Corea - Trump : "Pompeo a Pyongyang"/ Vertice Xi Jinping-Kim Jong-Un : "nucleare inutile" : Kim Jong-Un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: Vertice di pace Cina-Corea del Nord, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "Stato nucleare inutile se manca minaccia Usa"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 01:28:00 GMT)

Xi Jinping-Kim Jong-Un - incontro pace a Dalian/ Vertice Cina-Nord Corea : “nucleare inutile senza minacce Usa” : Kim Jong-Un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: Vertice di pace Cina-Corea del Nord, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "Stato nucleare inutile se manca minaccia Usa"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 19:03:00 GMT)

Kim Jong-un e Xi Jinping si sono incontrati di nuovo - questa volta nella città cinese di Dalian : Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping nella città di Dalian, nella Cina orientale, vicino al confine con la Corea del Nord. Secondo la televisione di stato cinese CCTV, Kim è arrivato a Dalian lunedì The post Kim Jong-un e Xi Jinping si sono incontrati di nuovo, questa volta nella città cinese di Dalian appeared first on Il Post.

Incontro a sorpresa in Cina tra Xi e Kim Jong-un : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Singapore. Donald Trump e Kim Jong-un si incontreranno a metà giugno : E’ ufficiale. Ci sarà il tanto atteso incontro tra il presidente americano Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un.

I giornalisti sudcoreani hanno rivelato il segreto delle scarpe di Kim Jong-un - : Nonostante l'importanza dell'incontro per entrambi i paesi politicamente, lo staff di diversi media sudcoreani si è preoccupato della comparsa del leader della Corea del Nord. hanno studiato le foto ...

Mercedes come toilette - l’ennesimo lusso di Kim Jong Un : È noto che i servizi segreti di tutto il mondo monitorino lo stato di salute dei leader stranieri, ma una cosa del genere non molti potevano immaginarla: gli escrementi di Kim Jong Un, dittatore coreano, viaggiano con lui. In Mercedes....

Chi è l’uomo che piangeva all’incontro fra Kim Jong-un e il presidente sudcoreano : Lo racconta Giulia Pompili sul Foglio: è un funzionario sudcoreano che ha vissuto molto da vicino il conflitto fra le due Coree The post Chi è l’uomo che piangeva all’incontro fra Kim Jong-un e il presidente sudcoreano appeared first on Il Post.

In Corea l’incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump : Moon Jae-in ha convinto il leader nord Coreano Kim Jong-un che il luogo migliore per l’incontro con Donald Trump è la

La Corea del Nord chiude il sito nucleare/ E se Kim Jong-un stesse solo bluffando? : La Corea del Nord chiude il sito per gli esperimenti nucleari, Kim: “Non sono il tipo che usa queste armi”. Nuova mossa verso la pace mondiale da parte del leader NordCoreano(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 12:18:00 GMT)

Kim Jong-un : "A maggio la Corea del Nord smantellerà il sito dei test nucleari" : La Corea del Nord chiuderà a maggio il sito dei test nucleari di Punggye-ri e lo "farà in pubblico", attraverso un processo rivelato a esperti Usa e sudCoreani, e giornalisti. Lo ha riferito l'Ufficio di presidenza di Seul.La chiusura di Punggye-ri, nel Nordest del Paese, avverrebbe in "forma pubblica", al punto che Kim ha espresso l'esplicito desiderio di un invito esteso ad esperti sulla sicurezza Usa e sudCoreani, nonché ...