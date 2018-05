Kilauea | 5 curiosità che forse non sai su uno dei vulcani più attivi del mondo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Sulla Grande Isola delle Hawaii, il vulcanocontinua ad eruttare, con la lava che dalle 14 fessure che si sono aperte nel terreno a grande distanza dal vulcano si fa strada tra le aree residenziali, incendiando tutto ciò che incontra sul suo cammino e costringendo all’evacuazione migliaia di persone. Il Servizio Geologico americano (USGS) ha fatto sapere che in alcuni punti la lava ha raggiunto i 100 metri di altezza, cioè più in alto della fiaccola della Statua della Libertà di New York. Anche se può sembrare improvvisa e imprevedibile, questa eruzione ha dato segni della sua comparsa già dalla metà di aprile. Già da allora gli esperti hanno iniziato a monitorare il vulcano e il 3 maggio si sono create le prime fratture nel suolo dalle quali è cominciata a fuoriuscire la lava che sta devastando, in particolare, la suddivisione di Leilani Estates, nel distretto di Puna. Ma non è ...