Juventus-Milan 4-0 | GOL & HIGHLIGHTS

Juventus-Milan - la differenza è in… porta : le ‘papere’ di Donnarumma ed i miracoli di Buffon [VIDEO] : Si è conclusa la finale di Coppa Italia, si sono affrontate Juventus e Milan, successo della squadra di Massimiliano Allegri con un netto 4-0 ma partita nettamente condizionata dagli errori dei singoli. Partita da dimenticare per il portiere Donnarumma che prima salva il risultato ma dopo commette due errori incredibili, il primo su tiro da lontano di Douglas Costa, il secondo su gol di Benatia. Partita invece da incorniciare per Buffon che ...

Coppa Italia - Juventus-Milan 4-0 - doppio Benatia - quarto trionfo di fila : La Juve continua il suo dominio in Coppa Italia: quarto successo consecutivo, battendo 4-0 il Milan grazie a un secondo tempo dirompente e a molti errori dei rossoneri. Dopo primi 45' piuttosto ...

Juventus-Milan - papere di Donnarumma sui gol di Benatia e Douglas Costa : Juventus-Milan, papere di Donnarumma sui gol di Benatia e Douglas Costa ROMA, STADIO OLIMPICO Juventus-Milan doveva essere la sua finale e invece la Coppa Italia si è rivelata un autentico incubo per ...

La Coppa Italia è della Juventus Milan schiacciato per 4-0 : I bianconeri battono tutti i record: quarta Coppa Italia di fila, per un totale di 13. Doppietta di Benatia, rete di Douglas Costa e un autogol: tutto nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato ma non bello. Allegri: "Siamo una grande squadra

Juventus-Milan - finale Coppa Italia 4-0 : pagelle e tabellino : Juventus-Milan, finale Coppa Italia 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Juventus-Milan 4-0 : tredicesima Coppa Italia per i bianconeri - Video Gol & Highlights - : Medhi Buffon Foto Getty Images © selezionata da SuperNews La Juventus vince la Coppa Italia per la tredicesima volta nella storia. I bianconeri hanno dominato contro il Milan nel match giocato allo ...

Juventus-Milan 4-0 I bianconeri alzano il trofelo per il 4° anno di fila : doppietta di Benatia - gol di Douglas Costa e autorete di Kalinic : LA CRONACA LE FORMAZIONI: JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. MILAN: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, ...

LIVE Juventus-Milan - Finale Coppa Italia in DIRETTA : 4-0 - autorete di Kalinic! Piove sul bagnato in casa rossonera : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale di Coppa Italia 2018 tra Juventus e Milan : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 21.00 , direzione dell'incontro ...

Juventus - Milan 4-0 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : ... Gennaro Gattuso Reti: all'11 st Benatia, al 16' st Douglas Costa, al 19' st Benatia, al 30' st Kalinic , autogol, Ammonizioni: Douglas Costa, Calabria Recupero: 1 minuto nel primo tempo cronaca ...

Juventus Milan 4-0 | La Coppa Italia è bianconera per il quarto anno consecutivo : E' un trionfo bianconero allo Stadio Olimpico, la Juventus stravince 4-0 e si porta a casa la quarta Coppa Italia consecutiva. Dopo un primo tempo equilibrato e nervoso, la partita si sblocca con un...

Papera di Donnarumma/ Video Finale Coppa Italia - grave doppio errore di Gigio (Juventus-Milan) : Juventus Milan, il Video con gli errori di Donnarumma: due pessimi sbagli del portiere rossonero regalano a Douglas Costa e Benatia le reti che lanciano i bianconeri verso la Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 23:10:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus-Milan (risultato finale 4-0) streaming video Rai : i bianconeri vincono la Coppa Italia! : DIRETTA Juventus Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. finale di Coppa Italia a Roma: bianconeri per il poker, ma i rossoneri ci credono(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:49:00 GMT)

Juventus-Milan 4-0 : i bianconeri alla quarta Coppa Italia consecutiva Un'impresa mai riuscita a nessuno : Nella notte dell'Olimpio la Juve di Allegri alza ancora la Coppa Italia. I bianconeri vincono il quarto titolo consecutivo, il tredicesimo del club di Agnelli, battendo 4 a 0 il Milan. Fatale per...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Juventus-Milan 4-0. Benatia e Douglas Costa spingono la Vecchia Signora verso il quarto double consecutivo : La Juventus batte il Milan nella finale di Coppa Italia per 4-0, grazie ad una ripresa devastante, alza per il quarto anno consecutivo il trofeo al cielo, e si avvia, con lo Scudetto praticamente cucito sul petto, a festeggiare il quarto double consecutivo: Massimiliano Allegri non ha mai fallito l’accoppiata da quando siede sulla panchina della Vecchia Signora, che mette in bacheca così la Coppa nazionale numero 13. Nel primo tempo si fa ...