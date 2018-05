Juventus-Milan 0-0 LIVE | Allegri lascia in panchina Higuain

Milan - Abbiati : 'Vogliamo interrompere il ciclo della Juventus' : Abbiati termina parlando dell'importanza di vincere la Coppa Italia e anche di altro: « Sarebbe tanto importante vincere, oggi per noi è come la coppa del mondo. E' un punto di partenza su cui ...

Juventus-Milan - le formazioni ufficiali : Juventus-Milan, le formazioni ufficiali – Attesa finita per a finale di Coppa Italia, in campo Juventus e Milan che si affrontano in una partita che preannuncia grande spettacolo e la possibilità per le due squadre di alzare il trofeo. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo in campionato contro il Bologna che ha consegnato virtualmente lo scudetto alla squadra bianconera dopo il contemporaneo pareggio del Napoli contro il ...

Juventus Milan finale Coppa Italia 2018 : dove vederla in tv La finalissima di Tim Cup sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, Rai 1 HD e in streaming su Rai Play.

Telecronaca a cura di Massimo Callegari, con il commento

Juventus Milan : COSA CAMBIA PER L'EUROPA LEAGUE/ Regole e scenari : in molti rivorrebbero la Coppa delle Coppe : JUVENTUS-MILAN: COSA CAMBIA per L'EUROPA LEAGUE. Regole e scenari: se i rossoneri vincono la Coppa Italia... Atalanta e Fiorentina in allerta: ecco perché. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:56:00 GMT)

Juventus-Milan di Coppa Italia - formazioni e diretta dalle 21 : La finale all'Olimpico. Buffon: "Coi rossoneri non si parte mai favoriti". Gattuso: "Invidio la loro mentalità"

Juventus-Milan - le ultime di formazione : mossa clamorosa di Allegri : Attesa quasi finita per a finale di Coppa Italia, in campo Juventus e Milan che si affronteranno in una partita che preannuncia grande spettacolo e la possibilità per le due squadre di alzare il trofeo. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo in campionato contro il Bologna che ha consegnato virtualmente lo scudetto alla squadra bianconera dopo il contemporaneo pareggio del Napoli contro il Torino, bene il Milan che è tornato su ...

LIVE Juventus-Milan - cronaca e risultato in tempo reale : probabili formazioni : arrivato il giorno della finale di Coppa Italia , mancano poche ore al calcio d'inizio di Juventus-Milan ma è già tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per questa gara secca che consegnerà alla ...

Juventus : Higuain fuori contro il Milan? Ecco chi dovrebbe sostituirlo Video : Cresce sempre di più l'attesa per la finale di Coppa Italia tra la Juve e il Milan. I bianconeri sono nel loro buen retiro romano e usciranno solo intorno alle 19, quando la squadra salira' sul pullman che poi la portera' allo Stadio Olimpico. Per quanto riguarda la formazione della Juventus, stanno arrivando alcune novita' e una è davvero sorprendente [Video]. Infatti, stando alle ultimissime indiscrezioni Gonzalo Higuain contro i rossoneri ...

Juventus-Milan in TV e in streaming : ... gli appassionati potranno seguire la sfida dell'Olimpico in diretta TV su Rai 1 a partire dalle 20.55, anche in modalità HD, e gli stessi potranno assistere alla partita in streaming su Rai Play, il ...