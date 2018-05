Juventus : Higuain fuori contro il Milan? Ecco chi dovrebbe sostituirlo : Cresce sempre di più l'attesa per la finale di Coppa Italia tra la Juve e il Milan. I bianconeri sono nel loro buen retiro romano e usciranno solo intorno alle 19, quando la squadra salirà sul pullman che poi la porterà allo Stadio Olimpico. Per quanto riguarda la formazione della Juventus, stanno arrivando alcune novità e una è davvero sorprendente. Infatti, stando alle ultimissime indiscrezioni Gonzalo Higuain contro i rossoneri dovrebbe ...

Diretta/ Juventus-Bologna - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Mirante salva su Higuain : Diretta Juventus Bologna, info streaming video e tv: bianconeri vicini allo scudetto, ma Allegri non vuole assolutamente sottovalutare i felsinei.

Juventus - Higuain/ “Data una mazzata al campionato - me la sentivo la palla del 3-2…” : Juventus, Higuain torna a parlare dell’Inter: “Data una mazzata al campionato, me la sentivo la palla del 3-2…”. Di nuovo allo scoperto il centravanti argentino in forza ai bianconeri(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:34:00 GMT)

Juventus - Higuain : 'Gol con l'Inter? Lo sentivo - abbiamo dato una mazzata al campionato. Ora vincerle tutte' : L'uomo del destino, per la Juventus, potrebbe essere ancora una volta lui. Gonzalo Higuain ha messo il timbro definitivo nella sfida di San Siro tra i bianconeri e l'Inter, che potrebbe rivelarsi ...

Juventus - Higuain : 'Più che la forza conta l'unità del gruppo' : TORINO - ' L'unione fra noi è l'ingrediente che ci permette di raggiungere gli obiettivi. In questo momento più che la forza fisica, contano l'amor proprio, la testa, la voglia di vincere e di essere ...

PAGELLE/ Inter-Juventus (2-3) : Higuain da 8 - Cuadrado c’è. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : Fa tutto bene Luciano Spalletti durante Inter-Juventus, rovinando però quanto di buono fatto prima nel finale di gara. Il tecnico di Certaldo è infatti colpevole di aver effettuato dei cambi al termine del match che devastano completamente gli assetti della compagine nerazzurra, che perde quindi le geometrie e subisce le due reti che regalano i tre punti alla Vecchia Signora. Fuori Rafinha all’80esimo per Borja Valero e fuori Mauro Icardi ...

Inter-Juventus - Higuain : “abbiamo vinto con l’orgoglio” : “Questo è il calcio. Nella partita precedente col Napoli abbiamo perso all’ultimo minuto, oggi l’abbiamo ribaltata. Questo è l’orgoglio, la fame e la sete di vittoria che appartengono a questa squadra: lotteremo fino alla morte per provar a vincere il settimo Scudetto“. Così Gonzalo Higuain, match-winner a San Siro all’89’. “L’Inter ha fatto una grandissima partita ma questa era la partita ...

