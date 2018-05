Juventus | Allegri | ' Coppa Italia meritata Ora andiamo a prenderci lo scudetto'

Juventus-Milan 0-0 La Diretta Allegri esclude Higuain - Gattuso conferma Cutrone : All'Olimpico di Roma va in scena la finalissima di Coppa Italia tra Juventus e Milan. I bianconeri cercano il quarto titolo consecutivo, mentre i rossoneri vuole vendicare la sconfitta nella finale di ...

Juventus-Milan 0-0 LIVE : Allegri lascia in panchina Higuain : Juventus-Milan LIVE – Attesa finita per la finale di Coppa Italia, in campo Juventus e Milan che si affrontano in una partita che preannuncia grande spettacolo e la possibilità per le due squadre di alzare il trofeo. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo in campionato contro il Bologna che ha consegnato virtualmente lo scudetto alla squadra bianconera dopo il contemporaneo pareggio del Napoli contro il Torino, bene il ...

Juventus-Milan - le ultime di formazione : mossa clamorosa di Allegri : Attesa quasi finita per a finale di Coppa Italia, in campo Juventus e Milan che si affronteranno in una partita che preannuncia grande spettacolo e la possibilità per le due squadre di alzare il trofeo. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo in campionato contro il Bologna che ha consegnato virtualmente lo scudetto alla squadra bianconera dopo il contemporaneo pareggio del Napoli contro il Torino, bene il Milan che è tornato su ...

Contatto Allegri-Arsenal : dall'Inghilterra il retroscena che fa tremare la Juventus : Massimiliano Allegri ascolta le voci che arrivano dalla Premier League, il tecnico allettato da un'esperienza all'estero, con l'Arsenal che bussa alla sua porta Massimiliano Allegri sembrerebbe essere ...

Juventus-Milan - Finale Coppa Italia 2018 : le probabili formazioni. Allegri ritrova Mandzukic. Gattuso convoca Biglia e sceglie Cutrone in attacco : Tutto pronto allo Stadio Olimpico: Juventus e Milan questa sera si giocheranno la Finale della Coppa Italia. I bianconeri, dopo aver praticamente ipotecato lo Scudetto, vanno a caccia del quarto trionfo consecutivo, che significherebbe il quarto double di fila. Ambizioni importanti anche per i rossoneri. La stagione era cominciata male, poi dall’arrivo di Gennaro Gattuso qualcosa è cambiato: vincere vorrebbe dire dare un senso alla ...

Juventus-Milan - le indiscrezioni di formazione : Allegri ancora sul banco degli imputati [FOTO] : Si avvicina sempre di più la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, una partita molto importate soprattutto per la squadra rossonero che può salvare una stagione deludente alzando un trofeo. Il club bianconero ha virtualmente vinto il campionato di Serie A tra mille polemiche ed adesso cerca la doppietta mentre ancora non è andata giù l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid. Nel frattempo Allegri sembra aver sciolto ...

Panchina Juventus - si cerca il sostituto di Allegri : spunta un nome a sorpresa : Panchina Juventus – La Juventus si prepara per la gara di Coppa Italia contro il Milan, l’obiettivo è alzare il trofeo dopo lo scudetto virtualmente conquistato. Ma si pensa anche alla prossima stagione, una situazione da chiarire è quella che riguarda la Panchina. Nonostante le dichiarazioni di Marotta il ciclo di Allegri alla Juventus sembra essere finito, si sta cercando un nuovo allenatore. Tanti i nomi valutati: Simone Inzaghi, ...

Juventus-Milan - Allegri : 'Gattuso? Spero si arrabbi' : ROMA - Massimiliano Allegri per il quarto anno consecutivo è in finale di Coppa Italia: quella di domani sera sarà la rivincita dell'edizione 2016, vinta contro il Milan grazie a un gol nei ...

Juventus-Milan - Allegri : “Cuadrado terzino? Può farlo”. Buffon : “Nazionale? Sono orgoglioso e…” : Juventus-Milan- Massimiliano Allegri e Gigi Buffon Sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan. Allegri Sul campionato… “Parlarne stasera non ha senso, ne parleremo domenica. Parliamo della Coppa Italia. E’ una partita molto importante, dobbiamo giocare una gara con grande entusiasmo contro un Milan che… è comunque un Milan-Juve, una gara sempre complicata”. Sulla […] L'articolo ...

Juventus-Milan - Allegri e Buffon in conferenza : il tecnico svela i dubbi di formazione : La Juventus è al lavoro per preparare la finale di Coppa Italia contro il Milan, l’obiettivo è raggiungere la doppietta dopo lo scudetto. Ecco Allegri in conferenza stampa: “Non voglio di parlare di Scudetto oggi, vediamo alla prossima conferenza. Finchè non c’è la matematica abbiamo solo un po’ di vantaggio. Questa coppa ci può far entrare ancor più nella storia, dobbiamo cercare una gara di entusiasmo vista la ...

Juventus - Marotta blinda Allegri : "Futuro ricco di soddisfazioni insieme" : La Juventus chiuderà l'ennesima stagione della sua storia con almeno un titolo messo in bacheca. Per il settimo Scudetto consecutivo, infatti, manca solo l'ufficialità ma è praticamente cosa fatta ...