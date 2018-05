Juve | sfida all' Inter per un centrocampista

Tim Cup - Il Doblete - la storia - l'Europa e gli addii : Juve-Milan è una sfida infinita che vale il futuro : Per Allegri e Buffon può essere il penultimo trofeo in bianconero, per Gattuso il primo da regalare a una proprietà straniera in Italia

Milan - c è anche Biglia per la sfida alla Juve. Psg vuole Donnarumma : MilanO - Il Milan è partito per l'impresa più importante della stagione: la finale di Coppa Italia domani sera all'Olimpico con la Juventus. Gattuso ha convocato il suo talismano caratteriale per la ...

Barcellona : sfida alla Juve per un giocatore del PSG : Secondo l'edizione odierna di Sport , il Barcellona sta seguendo con interesse la situazione del centrocampista classe '95 del Paris Saint Germain , Adrien Rabiot che a giugno potrebbe partire, essendo in scadenza di contratto a ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : il Brescia affronta l’Empoli Ladies e la Juventus in trasferta contro il Chievo. La sfida continua! : Penultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A ed ancora alcuni verdetti sono da emettere. In primis, la lotta per lo Scudetto tra Brescia e Juventus è sempre più intensa, anche dopo il confronto dei quarti di finale di Coppa Italia vinto dalle Leonesse (1-0) a Vinovo. Il calendario prevede per le due contendenti al titolo (attualmente a pari punti a quota 54) due impegni di tenore diverso: le Rondinelle se la vedranno contro ...

Biglietti Finale Coppa Italia - Juventus-Milan : come acquistare i tickets per la sfida dell’Olimpico (9 maggio) : Mercoledì 9 maggio, alle ore 21.00, andrà in scena all’Olimpico di Roma la Finale di Coppa Italia: proprio come due anni fa a contendersi la Coppa nazionale saranno Juventus e Milan: allora fu un gol di Morata al minuto 110 a sancire la vittoria dei bianconeri, guidati già all’epoca da Massimiliano Allegri. La Juventus, che formalmente giocherà in casa, è giunta all’atto conclusivo eliminando, nell’ordine, il Genoa per ...

Inter-Juve una sfida argentina decisa al 89' Video : Una partita surreale, da cardiopalma o semplicemente pazza, in un derby d’Italia dal grande valore per entrambe le squadre. Da un lato la #Juventus campione d’Italia intenzionata a raggiungere il settimo scudetto consecutivo, dall’altro un’#Inter costretta a vincere per restare in gioco nella corsa Champions. Fuori dal campo cinque diverse tifoserie ad osservare interessate, chi per un motivo chi per l’altro. E se Juve, Roma vittoriosa 4-1 ...

Inter-Juve una sfida argentina decisa al 89' : Una partita surreale, da cardiopalma o semplicemente pazza, in un derby d’Italia dal grande valore per entrambe le squadre. Da un lato la Juventus campione d’Italia intenzionata a raggiungere il settimo scudetto consecutivo, dall’altro un’Inter costretta a vincere per restare in gioco nella corsa Champions. Fuori dal campo cinque diverse tifoserie ad osservare interessate, chi per un motivo chi per l’altro. E se Juve, Roma (vittoriosa 4-1 contro ...

LIVE Pagelle Inter-Juventus in DIRETTA : Higuain e Icardi osservati speciali nella sfida di San Siro : Buona sera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Inter-Juventus, anticipo serale della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Scala del calcio sarà teatro della partita più di tradizione del “Pallone italico”: il “Derby d’Italia”, definito così da Gianni Brera nel 1967 all’indomani dello Scudetto perso dall’Inter di Helenio Herrera in favore della Vecchia Signora. Tornando all’oggi il ...

Calcio femminile - 20^giornata Serie A 2018 : Juventus e Brescia vincono e la sfida continua : Mancano solo 180 minuti al termine del campionato di Calcio femminile di Serie A e permane ancora l’incertezza su quel che sarà il nome della vincitrice di questo torneo nazionale. Juventus e Brescia sono a pari punti in vetta alla graduatoria a quota 54 punti frutto delle vittorie contro il Ravenna Womens (2-1) la Res Roma (3-0). Le bianconere hanno ottenuto il successo grazie alle reti di Sanni Franssi e Sofia Cantore ponendo fine alla ...

LIVE Inter-Juventus - Serie A in DIRETTA : sfida da brividi! In palio Scudetto e Champions League! : Una partita densa di significati, tutta da vivere su OASport che metterà a disposizione la DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, anticipo serale della 35esima giornata di Serie A : cronaca in tempo reale ...

LIVE Inter-Juventus - Serie A in DIRETTA : sfida da brividi! In palio Scudetto e Champions League! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, anticipo serale della 35esima giornata di Serie A. Allo stadio di San Siro va in scena una grande classica del calcio italiano e la posta in palio è molto alta per entrambe le squadre. La Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dal ko interno contro il Napoli, ha visto diminuire il vantaggio ad un punto nei confronti dei partenopei. I bianconeri, dunque, non potranno permettersi altri ...

Inter-Juventus - le chiavi tattiche della sfida : All'andata fu una partita molto bloccata, ma stavolta sia l'Inter che la Juve hanno bisogno dei 3 punti. Dobbiamo aspettarci una partita più aperta? L'auspicio di tutti è che si possa assistere a una ...

Spalletti lancia sfida alla Juve : “se loro arrabbiati noi feroci” : “Juventus più arrabbiata dopo la sconfitta con il Napoli? Secondo me sarebbe stato lo stesso. Poi se loro sono arrabbiati, pensate come stiamo noi che non vinciamo nulla da sette anni. Saremo ferocissimi, su questo abbiamo dei vantaggi”. Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, lancia così la sfida alla Juventus capolista in un big match importante anche nella lotta per un posto in Champions League. “Mi aspetto una prova ...

Inter-Juve - sfida anche per Pellegrini : Pellegrini, come riporta La Gazzetta dello Sport , piace però molto anche a Luciano Spalletti e l'Inter sta seguendo la situazione del classe '96, che insieme a Cristante e Barella , altri due ...