Juve-Milan 4-0 Trofeo ai bianconeri per il 4° anno di fila | doppietta di Benatia | gol di

Juventus-Milan 4-0 : i bianconeri alla quarta Coppa Italia consecutiva Un'impresa mai riuscita a nessuno : Nella notte dell'Olimpio la Juve di Allegri alza ancora la Coppa Italia. I bianconeri vincono il quarto titolo consecutivo, il tredicesimo del club di Agnelli, battendo 4 a 0 il Milan. Fatale per...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Juventus-Milan 4-0. Benatia e Douglas Costa spingono la Vecchia Signora verso il quarto double consecutivo : La Juventus batte il Milan nella finale di Coppa Italia per 4-0, grazie ad una ripresa devastante, alza per il quarto anno consecutivo il trofeo al cielo, e si avvia, con lo Scudetto praticamente cucito sul petto, a festeggiare il quarto double consecutivo: Massimiliano Allegri non ha mai fallito l’accoppiata da quando siede sulla panchina della Vecchia Signora, che mette in bacheca così la Coppa nazionale numero 13. Nel primo tempo si fa ...

Pagelle Juventus-Milan 4-0 - Finale Coppa Italia : serata perfetta per Benatia - Dybala si esalta. Donnarumma disastroso : La Juventus si è aggiudicata la sua quarta Coppa Italia consecutiva, battendo in Finale il Milan per 4-0. Le reti sono state di Benatia, autore di una doppietta, Douglas Costa e un autogol di Kalinic. Passivo pesante per i rossoneri, ma sul risultato hanno inciso due brutti interventi di Donnarumma. Diamo i voti ai protagonisti in campo. JUVENTUS (4-3-3) Buffon 7 – È l’ultima Finale della sua carriera e la gioca alla sua maniera. ...

Juventus-Milan 4-0 - le pagelle di CalcioWeb : 1/14 Spada/LaPresse ...

Buffon abbassa la saracinesca - Donnarumma invece la alza : così il Milan regala alla Juve il 4° double consecutivo : 1/13 Spada/LaPresse ...

DIRETTA/ Juventus-Milan - risultato live 0-0 - streaming video Rai : Donnarumma salva su Dybala : DIRETTA Juventus Milan, info streaming video e tv: finale di Coppa Italia e rematch dell'ultimo atto di due anni fa, si gioca all'Olimpico di Roma.

Juventus-Milan 4-0 La Diretta Raffica bianconera : doppietta di Benatia - gol di Douglas Costa e autorete di Kalinic : All'Olimpico di Roma va in scena la finalissima di Coppa Italia tra Juventus e Milan. I bianconeri cercano il quarto titolo consecutivo, mentre i rossoneri vuole vendicare la sconfitta nella finale di ...

Juventus-Milan 4-0 LIVE : crolla la squadra di Gattuso : Juventus-Milan LIVE – Attesa finita per la finale di Coppa Italia, in campo Juventus e Milan che si affrontano in una partita che preannuncia grande spettacolo e la possibilità per le due squadre di alzare il trofeo. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo in campionato contro il Bologna che ha consegnato virtualmente lo scudetto alla squadra bianconera dopo il contemporaneo pareggio del Napoli contro il Torino, bene il ...

Juventus-Milan 3-0 La Diretta Raffica bianconera : doppietta di Benatia - in mezzo il gol di Douglas Costa : All'Olimpico di Roma va in scena la finalissima di Coppa Italia tra Juventus e Milan. I bianconeri cercano il quarto titolo consecutivo, mentre i rossoneri vuole vendicare la sconfitta nella finale di ...

Juventus-Milan 4-0 La Diretta Raffica bianconera : doppietta di Benatia - gol di Douglas Costa e autorete di Kalinic : All'Olimpico di Roma va in scena la finalissima di Coppa Italia tra Juventus e Milan. I bianconeri cercano il quarto titolo consecutivo, mentre i rossoneri vuole vendicare la sconfitta nella...

Juventus-Milan 4-0 La Diretta Raffica bianconera : doppietta di Benatia - gol di Douglas Costa e autorete di Kalinic : All'Olimpico di Roma va in scena la finalissima di Coppa Italia tra Juventus e Milan. I bianconeri cercano il quarto titolo consecutivo, mentre i rossoneri vuole vendicare la sconfitta nella...

Diretta/ Juventus-Milan (risultato live 4-0) streaming video Rai : la vecchia Signora dilaga - rossoneri KO! : Diretta Juventus Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. finale di Coppa Italia a Roma: bianconeri per il poker, ma i rossoneri ci credono(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:32:00 GMT)

Juventus-Milan 3-0 LIVE : crolla la squadra di Gattuso : Juventus-Milan LIVE – Attesa finita per la finale di Coppa Italia, in campo Juventus e Milan che si affrontano in una partita che preannuncia grande spettacolo e la possibilità per le due squadre di alzare il trofeo. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo in campionato contro il Bologna che ha consegnato virtualmente lo scudetto alla squadra bianconera dopo il contemporaneo pareggio del Napoli contro il Torino, bene il ...

Juventus-Milan 3-0 La Diretta Raffica bianconera : doppietta di Benatia - in mezzo il gol di Douglas Costa : All'Olimpico di Roma va in scena la finalissima di Coppa Italia tra Juventus e Milan. I bianconeri cercano il quarto titolo consecutivo, mentre i rossoneri vuole vendicare la sconfitta nella...