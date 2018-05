Juve | Marotta | ' Higuain in panchina non è una sorpresa Sul Milan'

Juventus-Milan - Higuain in panchina : Marotta commenta così : Si gioca la finale di Coppa Italia, in campo Juventus e Milan in campo per una partita che preannuncia grande spettacolo. Prima del match ecco le parole di Marotta che ai microfoni di Rai Sport parla delle scelte di formazioni da parte di Massimiliano Allegri. “Higuain in panchina? Non è una sorpresa, Allegri ha la possibilità di vedere i calciatori durante l’allenamento e quindi può giudicare al meglio. Per il Milan rappresenta ...

Calciomercato Juventus - Marotta avrebbe già preso un calciatore del Milan Video : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta il noto sito Calciomercato.it sulla base di indiscrezioni provenienti da Il Romanista, infatti, la Juventus avrebbe gia' preso Giacomo Bonaventura del Milan, eclettico calciatore sul quale è fortissimo anche l'interesse della Roma del direttore sportivo iberico Monchi. L'ex centrocampista dell'Atalanta è stato protagonista di un ottimo ...

Calciomercato Juventus - Marotta avrebbe già preso un calciatore del Milan : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta il noto sito "Calciomercato.it" sulla base di indiscrezioni provenienti da "Il Romanista", infatti, la Juventus avrebbe già preso Giacomo Bonaventura del Milan, eclettico calciatore sul quale è fortissimo anche l'interesse della Roma del direttore sportivo iberico Monchi. L'ex centrocampista dell'Atalanta è stato protagonista di un ottimo ...

Juve - Marotta boccia un acquisto brasiliano : Secondo Rai Sport , la Juventus ha visto proporsi il terzino brasiliano Filipe Luis dell'Atlético Madrid . Ad oggi però non è ritenuto una priorità e per questo è stato rimandato da Marotta e Paratici.

Juventus - Marotta blinda Allegri : "Futuro ricco di soddisfazioni insieme" : La Juventus chiuderà l'ennesima stagione della sua storia con almeno un titolo messo in bacheca. Per il settimo Scudetto consecutivo, infatti, manca solo l'ufficialità ma è praticamente cosa fatta ...

Panchina Juventus - il grande bluff di Marotta : ecco perchè è certo il divorzio con Allegri - dallo spogliatoio ‘spaccato’ alla delusione Champions : Panchina Juventus – La Juventus ha praticamente messo in cassaforte lo scudetto ed il pensiero adesso è rivolto alla finale di Coppa Italia, di fronte il Milan di Gennaro Gattuso, il match occasione anche per parlare di calciomercato, i due club lavorano ad una maxi-operazione che potrebbe riguardare diversi calciatori. La Juventus pensa al futuro e nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni di Marotta sul futuro di Allegri, il dirigente ...

L’ad della Juve Marotta conferma il tecnico Allegri : Una grande voglia di concludere alla grande una stagione straordinaria, raggiungendo lo Scudetto e alzando la Coppa Italia. C’è questo nelle parole di Giuseppe Marotta, pronunciate questa sera e pubblicate da sito ufficiale del club bianconero: ”Abbiamo avuto il piacere di alzare la Coppa Italia nelle ultime tre edizioni – spiega – e vorremmo ripetere questo bellissimo gesto mercoledì, anche come atto d’amore verso ...

Juventus - Marotta rompe il silenzio : “Avanti con Allegri? Sì - ma ne parleremo a bocce ferme” : Juventus, Marotta- Intervistato ai microfoni di “Premium Sport”, Beppe Marotta ha fatto il punto della situazione in vista di questo finale di campionato e in vista del rinnovo contrattuale con Allegri. “NE parleremo A FINE CAMPIONATO” Il direttore generale bianconero ha così dichiarato: “Ci sono tutti i presupposti per continuare con Allegri questo percorso. Però ne […] L'articolo Juventus, Marotta rompe il ...

Juventus - Marotta : 'Allegri? Ancora con noi - il rapporto funziona' : ROMA - ' Con Allegri abbiamo un rapporto che ha funzionato e funziona, e a bocce ferme, dopo la conquista dello scudetto parleremo del futuro, che sono sicuro sarà pieno di soddisfazioni insieme '. ...

Juventus - Marotta sicuro su Allegri : "Il suo futuro sarà insieme a noi" : "Abbiamo avuto il piacere di alzare la Coppa Italia nelle ultime tre edizioni e vorremmo ripetere questo bellissimo gesto mercoledì". Obiettivo: Coppa Italia. L'a.d. della Juventus, Beppe Marotta, ...

Calciomercato Juventus - Marotta allo scoperto sull’attaccante Morata : Calciomercato Juventus – La Juventus è in campo per la gara di campionato contro il Bologna, partita molto importante per lo scudetto. Prima del match indicazioni di Marotta a Premium Sport di Calciomercato: “Marchisio si gioca il futuro questa sera? No, non è sotto esame. Darà il suo contributo. Ha un contratto di due anni, il suo futuro penso dipenderà soprattutto da lui. Morata alla Juve? Se ci sono queste indiscrezioni significa ...

Marchisio - caffè con Marotta : vuole restare alla Juventus/ Calciomercato - niente MLS : bianconero fino al 2020 : Marchisio, caffè con Marotta: vuole restare alla Juventus. Il Principino ha intenzione di rimanere in bianconero fino al 2020 nonostante le proposte da MLS e Cina(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 17:30:00 GMT)

Juventus - assalto a Cancelo e Milinkovic-Savic : c’è il piano Marotta : Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista sul fronte mercato. Marotta e Paratici sarebbero pronti a rifondare il centrocampo e parte della difesa. Certi gli addii di Khedira, Lichtsteiner e Asamoah. La Juventus sarebbe pronta a concentrare tutti i suoi sacrifici economici su Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio rappresenterebbe un ottimo […] L'articolo Juventus, assalto a Cancelo e ...

Marchisio - caffè con Marotta. Chiederà di rimanere nella Juve : TORINO - La parola addio, nelle intenzioni di Claudio Marchisio , non è contemplata. A fine stagione, quando andrà a bussare all'ufficio di Beppe Marotta per un colloquio chiarificatore, il ...