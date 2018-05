Juve | Cuadrado | ' Continuiamo a fare la storia | fermerò Calhanoglu'

Juventus-Milan - Allegri : “Cuadrado terzino? Può farlo”. Buffon : “Nazionale? Sono orgoglioso e…” : Juventus-Milan- Massimiliano Allegri e Gigi Buffon Sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan. Allegri Sul campionato… “Parlarne stasera non ha senso, ne parleremo domenica. Parliamo della Coppa Italia. E’ una partita molto importante, dobbiamo giocare una gara con grande entusiasmo contro un Milan che… è comunque un Milan-Juve, una gara sempre complicata”. Sulla […] L'articolo ...

JuveNTUS - CUADRADO/ "Lo Scudetto più bello" - la vespa fondamentale al ritorno dall'infortunio : JUVENTUS, CUADRADO: “Questo è lo Scudetto più bello. Infortunio? Ho avuto paura”. Le dichiarazioni dell'esterno colombiano, pronto a festeggiare il titolo con la squadra bianconera(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:44:00 GMT)

Juventus - Cuadrado/ “Questo è lo scudetto più bello. Infortunio? Ho avuto paura perché...” : Juventus, Cuadrado: “Questo è lo scudetto più bello. Infortunio? Ho avuto paura”. Le dichiarazioni dell'esterno colombiano, pronto a festeggiare il titolo con la squadra bianconera(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:46:00 GMT)

Juve - Cuadrado : 'Milan - sarà battaglia!' : Juan Cuadrado , esterno offensivo della Juventus , parla a Premium Sport in vista della finale di Coppa Italia contro il Milan: 'sarà una partita difficilissima, diversa da quella giocata qui allo Stadium. Poi contro il Milan è sempre una battaglia, possiamo vincere'.

Juventus - Cuadrado : 'Campionato combattuto - vincere così è ancora più bello. Io terzino? Posso fare tutto' : Scudetto praticamente in tasca quindi per i bianconeri, ma nessuna voglia di abbassare la guardia: parola di Juan Cuadrado, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo continuare a ...

Juventus - Cuadrado festeggia : "Lo Scudetto più bello - vincere così dà più gusto" : Ai microfoni di Premium Sport è intervenuto Juan Cuadrado , grande protagonista della stagione juventina: ' Scudetto a un passo? Siamo contenti, però dobbiamo ancora rimanere tranquilli perché ci ...

Juve - Cuadrado : "Il campionato più bello - vincere dopo un testa a testa dà più gusto" : Di Caro: "Douglas Costa, la freccia nera verso il settimo trionfo" "Il più bello" - Per il colombiano questo è il titolo più bello, come ha detto a Premium Sport: "Scudetto a un passo? Siamo contenti,...

Juve - Cuadrado : 'Scudetto? Questo il più bello - perché...' : L'esterno della Juventus , Juan Cuadrado , ha concesso un'intervista a Premium Sport : 'Scudetto a un passo? Siamo contenti, però dobbiamo ancora rimanere tranquilli perché ci manca ancora un punto: dobbiamo dare il massimo fino alla fine e cercare sempre di vincere. Forse ...

Inter-Juve - la moviola della Gazzetta : “rosso a Vecino esagerato - con lo stesso metro andava espulso Barzagli. Pjanic graziato - ostruzioni di Cuadrado e Alex Sandro non fischiate” : Persino la Gazzetta dello Sport, da sempre un giornale vicino alla Juventus dalle cui pagine rosa rimbomba ancora l’eco stonato contro la sacrosanta decisione dell’arbitro Oliver di fischiare il netto rigore provocato da Benatia su Lucas Vázquez al Bernabeu nel ritorno del Quarto di Finale della Champions League, inchioda Daniele Orsato agli errori shock commessi ieri sera a San Siro nel big match tra Inter e Juventus. Secondo la ...

PAGELLE/ Inter-Juventus (2-3) : Higuain da 8 - Cuadrado c’è. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : Fa tutto bene Luciano Spalletti durante Inter-Juventus, rovinando però quanto di buono fatto prima nel finale di gara. Il tecnico di Certaldo è infatti colpevole di aver effettuato dei cambi al termine del match che devastano completamente gli assetti della compagine nerazzurra, che perde quindi le geometrie e subisce le due reti che regalano i tre punti alla Vecchia Signora. Fuori Rafinha all’80esimo per Borja Valero e fuori Mauro Icardi ...

Inter-Juventus 2-3 - le pagelle Perisic tosto - Cuadrado totale La partita|Sfottò sugli spalti : Una vita in 10 contro 11 e a lungo non si vede, ma Spalletti condanna l'Inter togliendo Icardi. Allegri trova un biglietto per l’inferno andata/ritorno. La lotta scudetto continua

Juve - Cuadrado : 'Contento della mia partita - non ho mai pensato di perdere' : Dopo la vittoria della Juventus sull'Inter, Juan Cuadrado ha parlato a Sky Sport : 'La verità è che dopo tanto tempo in fase offensiva, fare la fase difensiva è strano , ma ho lavorato molto su questo ruolo e anche se era difficile contro Perisic sono contento per come è ...

Inter-Juve - la moviola – Vecino era solo giallo - Orsato grazia Pjanic - Cuadrado e Alex Sandro : la Juve doveva chiudere in 8 : L’Inter ha un espulso di troppo, la Juve ne ha tre in meno: le clamorose scelte di Orsato hanno condizionato il Derby d’Italia segnando un intero campionato. Al 15° minuto viene espulso Vecino: una scelta esagerata. Il centrocampista dell’Inter commette fallo in ritardo su Mandzukic ma senza la violenza o l’intenzionalità tali da giustificare l’espulsione. Era solo giallo. Orsato inizialmente vede bene ed estrae il ...

Cuadrado e Higuain ribaltano l'Inter : impresa scudetto. Vince la Juventus 3-2 - + 4 sul Napoli : TORINO - Al Meazza, il derby d'Italia va ai campioni: Vince 3-2 la Juventus al termine di un match fantasmagorico e ricco di colpi di scena. Tre punti pesantissimi che sanno tanto di scudetto, il ...