John McCain non vuole Trump al funerale E non c’è da stupirsi

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Il senatoreha un tumore aggressivo, individuato inequivocabilmente nel suo cervello, che lo condanna a morte in tempi probabilmente brevi. La malattia lascia molti – sia tra i politici che tra i comuni cittadini, americani e non – con un senso di amarezza profonda, perchéSidneyIII (questo è il suo nome completo) non è un uomo qualunque, è davvero un eroe che ha servito la sua patria prima da soldato – come aviatore per la Marina Usa – e poi come senatore, eletto al Congresso in rappresentanza dell’Arizona. Il suo eroismo come pilota di aereo da guerra durante gli attacchi americani nel Vietnam del Nord non emerge alle cronache per spettacolari azioni in combattimento, ma in una di queste fu ferito gravemente e fatto prigioniero dai nord vietnamiti dove rimase segregato per un periodo lunghissimo (circa sei anni, fino al 1973) mantenendo ...