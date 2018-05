Jamie Bower | da Twilight al punk rock

gqitalia

(Di mercoledì 9 maggio 2018)Campbelladora essere al centro dell’attenzione «praticamente dalla nascita. Mia madre racconta spesso della volta che avevano ospiti a cena, tutti chiacchieravano e nessuno mi filava, così sono salito sul tavolo e mi sono calato i pantaloni». Un esibizionista precoce. «Avevo le mutande, però. Per fortuna non lo faccio quasi più». Molti dei presenti gradirebbero che lo facesse; lui lo sa e infatti ridacchia sornione. Fullscreen01/03 -. Foto di Van Mossevelde+n. Giubbotto tod’s, T-shirt, jeans e stivali Dsquared2, chitarra SG Gibson. 02/03 -. Foto di Van Mossevelde+n. Camicia e pantaloni Fendi.03/03 - I Counterfeit. Total look Dsquared2, occhiali da sole Fendi. Siamo in un caffè milanese, c’è parecchio via vai, manon passa inosservato. Ha 29 anni (30 a novembre), fa il cantantenei Counterfeit, che ha fondato tre anni fa, e anche ...