Italo-pakistana uccisa nel Gujarat | Sana è stata strangolata | ora il padre e il fratello

Omicidio d’onore - la giovane Italo-pakistana si ribella e muore Video : È morta da pochi giorni e gia' non se ne parla più: Sana Cheema ha perso la vita in patria, dove era tornata per ritrovarsi con la famiglia, “per cause naturali” come dichiarato dai famigliari. In realta' dall’autopsia è emerso chiaramente che si è trattato di un Omicidio, con la giovane italo-pakistana strangolata fino alla rottura dell’osso del collo, come dice il laboratorio forense del Punjab: si tratta quindi di un delitto d’onore, una ...

“Sana è stata strangolata” : l’autopsia sulla giovane Italo-pakistana conferma l’omicidio : La notizia è giunta in mattinata dai media pakistani ed è stata rilanciata dall’Ansa. Sana Cheemea sarebbe stata uccisa, strangolata. La conferma giungerebbe dall’esame autoptico eseguito dal Punjab Forensic Laboratory dove la salma della venticinquenne era giunta nei giorni scorsi. Sono state infatti riscontrate fratture dell’osso del collo, compa...