Italiani i più disposti a viaggiare per seguire concerti

Viaggi e musica : gli Italiani i più interessati a viaggiare per seguire concerti : musica e Viaggi: il connubio perfetto che fa Viaggiare gli italiani. Secondo l’ultima ricerca svolta da eDreams, l’agenzia Viaggi leader in Europa, che ha coinvolto 13 000 Viaggiatori da otto nazioni (Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Portogallo, Stati Uniti, Svezia e Germania) i nostri connazionali sono, inoltre, il popolo che più di tutti è interessato a Viaggiare per partecipare a festival musicali, classificandosi primo con una ...

Più lavoro e meno tempo in famiglia per i manager Italiani : Un manager under 50 su due non riesce a conciliare il lavoro con la famiglia nonostante quest'ultima sia considerata più importante della realizzazione professionale , con un punteggio su una scala 1-...

Moto3 - Gp Jerez FP1 : Di Giannantonio è il più veloce - cinque Italiani nella Top Ten : ... un asfalto nuovo dopo i lavori invernali fatti sul circuito, che ora è intitolato ad Angel Nieto, 12+1 volte campione del mondo, scomparso all'età di 70 anni ad Ibiza lo scorso 3 agosto, dopo un ...

Nardella e la proposta sulle case popolari «Più punti agli Italiani» : ... Lega in particolare, che al grido «meglio tardi che mai» dice di apprezzare la «leghizzazione» del sindaco di Firenze almeno sulla politica della casa. In realtà la «filosofia nardelliana», sembra ...

I media Italiani più attivi sui social e dei post con più interazioni a marzo - INFOGRAFICHE by Storyclash - - : Inoltre nei Top post adesso è possibile vedere la classifica anche per video e live streaming, immagini e messaggi.

Gli Italiani non esistono E siamo più diversi tra Est e Ovest che tra Nord e Sud : La penisola dal punto di vista genetico è divisa da una linea che separa più Est da Ovest che Nord da Sud. L’unica che fa storia a sé è la Sardegna

Italiani sempre più anziani. E 70% over65 ha almeno due malattie : Roma, 2 mag. , askanews, Ogni giorno 6 milioni di persone over65 consumano più di cinque medicinali e 1,3 milioni arriva a prenderne fino a dieci. Farmaci che spesso entrano in conflitto tra loro e ...

Povertà - sempre più numerosi gli Italiani con gravi problemi economici : Qualche ora fa è stato approvato il nuovo Documento di Economia e Finanza, che ha sentenziato che il nostro paese è definitivamente fuori dalla crisi economica, con una crescita stabile dell'1,5%, che si rafforzerà anche nei prossimi anni. Proclami ...

Gli Italiani non fanno figli ma in Europa adottano di più : Si guardano un paio di dati e si scopre che l'Italia va al contrario. Non solo in politica. Siamo il Paese con il minor tasso di natalità d'Europa, ma siamo anche quello che adotta più bambini europei e siamo al secondo posto, a un'incollatura dal primo in classifica, per adozioni ...

Rc auto - Italiani più "litigiosi" : aumenta il costo delle assicurazioni : automobilisti sempre più litigiosi, processi lenti e prezzo medio dell'rc auto in aumento. Lo scorso 6 aprile l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni , Ivass, ha pubblicato il bollettino ...

Nel 2016 gli atleti Italiani erano i più dopati al mondo : L'Italia è prima per numero di casi di doping registrati tra gli atleti nel 2016. Lo afferma l'Agenzia mondiale antidoping Wada nel suo rapporto annuale. Agli atleti italiani sono state contestate 147 violazioni delle norme antidoping nel 2016, l'anno più recente per il quale vi siano statistiche complete. Al secondo posto la Francia, con 86 casi e quindi gli Usa, con 76. Seguono l'Australia, con ...

"Fare più figli Italiani non basterebbe - l'immigrazione è una necessità imprescindibile". Intervista a Stefano Proverbio : l'immigrazione per l'Italia è una necessità imprescindibile che, come dimostrano altri casi mondiali, può far decollare la nostra economia e migliorare anche i nostri salari medi. Una ricetta economica che, se ben gestita, può dare risultati migliori di qualsiasi flat tax, reddito di cittadinanza o bonus vari. Serve però accogliere più immigrati e di qualità. Parola di Stefano Proverbio, director ...

“Cari Italiani - sto arrivando”. Elettra Lamborghini - ecco la bomba che i fan aspettavano. L’ereditiera più seguita (e discussa) del momento svela il suo futuro. E sì - di mezzo c’è proprio un ruolo nella nostra tv. Dove la vedremo : Doveva essere una delle protagoniste indiscusse di questa edizione 2018 del Grande Fratello, quella che ha segnato tra l’altro il ritorno alla conduzione di Barbara D’Urso e che si sta caratterizzando fin dalle prime puntate per la grande tenacia dei suoi concorrenti, decisi sin dai primi giorni di permanenza nella casa a tirar fuori le unghie senza paura di esagerare i toni e lasciarsi andare a feroci liti sotto gli occhi ...