Italia | scendono le vendite al dettaglio a marzo

Manifestazioni in tutta Italia per l’1 maggio : i rider scendono in piazza : Sciopero dei ciclofattorini: i rider scendono in piazza a Torino, Milano e Bologna. A Prato manifestazione generale dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, con lo slogan "Sicurezza: il cuore del lavoro".Continua a leggere

LIVE Nuoto - Campionati Italia ni 2018 in DIRETTA. Seconda giornata 11 aprile. Cominciano le finali! Scozzoli - Bianchi e Pellegrini scendono in acqua : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di Nuoto 2018 . Un day-2 a Riccione ricco di gare che attrarrà l’attenzione degli appassionati presenti sugli spalti della struttura riccionese e, nel contempo, potrebbe regalare dei riscontri interessante agli addetti ai lavori. Le gare di cartello saranno i 100 rana maschili con la presenza di Fabio Scozzoli , plurimedagliato a Copenhagen ...

Mercato auto - a marzo in Italia vendite in calo del 5 - 75%. Scendono del 1 - 55% nel primo trimestre 2018 : TORINO - A marzo in Italia sono state vendute 213.731 auto, il 5,75% in meno dello stesso mese del 2017. Nel trimestre le immatricolazioni sono state 574.130, in calo dell'1,55% rispetto...