Italgas ancora in affanno. Societe Generale e Mediobanca tagliano giudizio : Seduta in ribasso per Italgas , che a Piazza Affari registra un decremento dell'1,59% dopo la bocciatura di Societe Generale e Mediobanca . Gli analisti della banca d'affari francese hanno tagliato la ...

Borsa : Milano scende ancora con Italgas : ANSA, - Milano, 8 MAG - Dopo un'apertura in rosso, Piazza Affari continua a scendere. Il Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,58%, appesantita da Italgas , -2,8%, , che ha presentato i dati della ...

Italgas cavalca l'effetto conti. Per i broker può salire ancora : ...208 euro per azione, in aumenti del 4% rispetto alla cedola riferita al 2016 e in linea con la politica di dividendo annunciata al mercato lo scorso anno. I numeri del quarto trimestre dello scorso ...