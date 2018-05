Def - Istat : cresce povertà assoluta - 5 milioni di persone nel 2017 : Roma, 9 mag. , askanews, Nel 2017 si aggravano le criticità legate alla disuguaglianza e alla povertà assoluta. Secondo la stima preliminare dell'Istat, la povertà assoluta coinvolgerebbe nel 2017 ...

L'Istat conferma : l'economia cresce più lentamente : È quanto scrive L'Istat nell'ultima nota mensile sull'andamento dell'economia italiana relativa al mese di aprile.In particolare

Istat : cresce più del reddito la spesa delle famiglie nel 2017 : Cala la propensione al risparmio. Il potere d'acquisto resta positivo, ma 'in rallentamento rispetto alle tendenze registrate nel biennio precedente' - "Nel 2017 le famiglie hanno aumentato la spesa ...

Coldiretti - Istat : torna a crescere la spesa degli italiani in alimentari e bevande : Dopo cinque anni di segno negativo torna a crescere in maniera significativa la spesa degli italiani in alimentari e bevande (+3,2%). E’ quanto emerge dalle analisi della Coldiretti in occasione della diffusione dei dati Istat sui conti economico nazionali. Ad aumentare – sottolinea la Coldiretti – sono sia gli acquisti di bevande con un +4,6% (acqua imbottigliata, birra, spumanti e vino) che quelli di prodotti alimentari (+3%). Tra le ...

