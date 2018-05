: Iran,Giappone: mantenere accordo su Nuk - TelevideoRai101 : Iran,Giappone: mantenere accordo su Nuk - vaniacavi : RT @DanielaColi2: Ma anche India, Giappone e Cina si sono schierati con l'Iran. L'India addirittura schierata con Iran in caso di scontro n… -

Il governose esprime rammarico per l'uscita degli Usa dall'con l', e si dice preoccupato per le ripercussioni che ciò potrebbe avere sullo sviluppo del programma nucleare di Teheran. "Ci auguriamo che le altre nazioni possano continuare ad implementare l'in modo costruttivo", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Kono: "illavorerà assieme a loro perl'intesa in atto".(Di mercoledì 9 maggio 2018)