Iran | Macron rassicura Rohani | Francia applica accordo

Iran - Trump a Macron : “Ritiro gli Usa dall’accordo del 2015. Reintrodurremo le sanzioni”. Ue : “Noi sosteniamo l’intesa” : Il presidente Usa Donald Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo nucleare con l’Iran siglato nel 2015 dal predecessore Barack Obama. L’anticipazione dell’annuncio, atteso alle 20 ora italiana di martedì 8 maggio, è arrivato durante un colloquio telefonico tra l’inquilino della Casa Bianca e il presidente francese Emmanuel Macron. A riferirlo è il New York Times, che cita una “persona a conoscenza del ...

Iran : Netanyahu telefona a Macron - Merkel e Putin : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

La linea comune di Merkel - Macron e May : "Sull'Iran non si cambia - Trump fermi i dazi" : Come dire: se Trump cerca alleati nella sua campagna anti-Iran non sarà così stolto da mettere in difficoltà l'economia del Vecchio Mondo.

Iran : Rohani a Macron - accordo nucleare non negoziabile : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...