Iran | fine degli accordi sul nucleare | i rischi economici per l' Italia

'Morte all'America' - la furia Iraniana dopo la fine degli accordi : Il capo della commissione parlamentare iraniana per la sicurezza nazionale e la politica estera, Alaeddin Boroujerdi , ha commentato duramente la scelta del presidente degli Stati Uniti: 'Data la ...

Esso : Barbagallo e PIrani - inaccettabile cessione raffineria Augusta : Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "La decisione di Esso di procedere alla cessione della raffineria di Augusta, dei depositi di prodotti petroliferi di Augusta, Palermo e Napoli (di proprietà di Esso Italia) per un numero complessivo di oltre 700 lavoratori diretti e oltre 900 dell’indotto alla algerina So

Atari VCS : i pre-order partIranno a fine mese : L'Atari VCS è stato svelato ufficialmente a marzo e ora Atari ha annunciato che la piattaforma sarà disponibile per i pre-ordini a partire dal 30 maggio. Tuttavia, il sistema inizierà a essere spedito solo entro il 2019.Come segnala Gamingbolt, sarete in grado di acquistare VCS esclusivamente da Indiegogo e fino ad ora sono state rivelate due diverse varianti. C'è l'edizione da collezione che presenta una pannellatura frontale in legno e sarà ...

Iran e nucleare : tutti i rischi legati alla fine dell'accordo : alla fine, nonostante il suo inziale ottimismo, il presidente francese Emmanuel Macron ha dovuto rassegnarsi: non ci sarà un nuovo e più severo accordo sul dossier nucleare Iraniano capace di ...

“Aiuto - non respIrano!”. La mamma va a svegliarli ma quando si affaccia sulla culla resta sconvolta. La corsa in ospedale ma due dei tre gemellini di 5 mesi sono morti. Uno strazio senza fine e un motivo assurdo : Tre gemellini venuti al mondo e avevano reso quel giorno il più bello della vita dei loro giovani genitori. Certo, l’idea di crescere tre bebè metterebbe in agitazioni chiunque, ma Sarah di 29 anni e il marito da quando avevano saputo che nel pancione stavano crescendo tre bimbi, dopo un primo momento di stupore, erano felicissimi. La gravidanza ha avuto il normale andamento che c’era da aspettarsi, qualche minima complicazione, ma tutto ...