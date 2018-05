Iran | Europa unita per proteggere le sue aziende Merkel | faremo di tutto

ilsole24ore

: RT @NotizieGeopolit: Iran. Trump si ritira dall’accordo sul nucleare: cosa farà l’Europa? - VanessaTomass : RT @NotizieGeopolit: Iran. Trump si ritira dall’accordo sul nucleare: cosa farà l’Europa? - 220274 : RT @sole24ore: Iran nucleare, Europa unita per salvare l’accordo. Merkel: faremo di tutto. Scholz: proteggere le aziende - annapaolasanna : RT @udogumpel: La minaccia aperta: L'Ambasciatore USA a Berlino 'avvisa' l'Industria tedesca di smettere immediatamente affari con l'Iran.… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Il governo tedesco nella persona didichiara di voler salvare l’accordo tout court. Il governo francese nella persona di funzionari non meglio identificati dal Financial Times punta asfruttare i prossimi tre-sei mesi prima che le nuove sanzioni americane entrino in vigore per creare una zona franca a beneficio delledell’Unione europea...