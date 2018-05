Iran | 9 morti nell’attacco di Israele in Siria E a Teheran parlamentari bruciano

Smog - Oms : '9 persone su 10 respIrano aria inquinata - 7 mln morti all'anno' : ... 'mentre il tasso di accesso a combustibili e tecnologie pulite sta salendo ovunque, i miglioramenti non stanno nemmeno tenendo il passo con la crescita della popolazione in molte parti del mondo, ...

Siria - attacco a una base Iraniana ad Aleppo : almeno 20 morti. “Forse esplosione accidentale” : La base iraniana di Jabal Azzan, a sud di Aleppo, è stata colpita da un attacco aereo. Esplosioni che hanno causato la morte di almeno 20 persone, tra cui ci sono anche militari di Teheran. La notizia arriva dai media turchi ed è stata anche ripresa dall’agenzia russa Tass, ma non è chiaro se sia trattato di un’esplosione accidentale in un deposito di armi o se vi sia stato un attacco aereo. A propendere per la prima ipotesi è Hezbollah, ...

SIRIA - ONG : “100 MORTI ATTACCO CHIMICO A DUMA”/ Ritiro truppe Usa? Trump “Assad animale - colpe Russia-Iran” : SIRIA, sospetto ATTACCO CHIMICO a Duma, ultime notizie: 10 MORTI, offensiva dell’esercito SIRIAno contro i ribelli, forse utilizzate armi chimiche. Usa vs Russia, le parole di Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Siria - sospetto attacco chimico su Duma : almeno 100 morti - Trump : 'Putin e Iran colpevoli - Assad animale' : I White Helmets, un gruppo di soccorritori che operano in aree controllate dall'opposizione, hanno raccontato che la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Un residente di Duma e medico ...

Infortuni : morti a Treviglio - sindacati si costituIranno parte civile nel processo : Milano, 3 mar. (AdnKronos) – I sindacati si costituiranno parte civile al processo per la morte in fabbrica, alla Ecb di Treviglio (Bergamo), di Giambattista Gatti e Giuseppe Legnani, nel giorno di Pasqua. “Siamo pronti, insieme a Cgil, Cisl e Uil a costituirci parte civile nel processo”, ha detto Martina Dini della Flai-Cgil e Giovanni Locatelli di Fai-Cisl. Nel giorno dei funerali delle due vittime, sarà proclamata dai ...

“Aiuto - non respIrano!”. La mamma va a svegliarli ma quando si affaccia sulla culla resta sconvolta. La corsa in ospedale ma due dei tre gemellini di 5 mesi sono morti. Uno strazio senza fine e un motivo assurdo : Tre gemellini venuti al mondo e avevano reso quel giorno il più bello della vita dei loro giovani genitori. Certo, l’idea di crescere tre bebè metterebbe in agitazioni chiunque, ma Sarah di 29 anni e il marito da quando avevano saputo che nel pancione stavano crescendo tre bimbi, dopo un primo momento di stupore, erano felicissimi. La gravidanza ha avuto il normale andamento che c’era da aspettarsi, qualche minima complicazione, ma tutto ...

Iran - cade aereo privato turco : 11 morti : 22.57 Otto ragazze che tornavano da una festa di addio al nubilato a Dubai e tre membri dell'equipaggio sono morti in un incidente aereo. A precipitare un jet privato turco schiantatosi in una zona impervia dell'Iran occidentale. L'aereo apparteneva alla turca Basaran Holding:la figlia del proprietario era a bordo assieme a sette amiche. Il velivolo era decollato da Sharjah negli Emirati Arabi alla volta di Istanbul. L'aereo ha perso il ...