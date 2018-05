Internazionali Bnl | wild card alla Schiavone ex regina dello slam

Internazionali Bnl d'Italia 2018 - Serena Williams annuncia il suo forfait : ROMA - A pochi giorni dall'inizio delle sfide del torneo principale, gli Internazionali d'Italia perdono una delle protagoniste più attese. Serena Williams ha ufficializzato la sua rinuncia al torneo ...

Internazionali Bnl d'Italia 2018 : programma - il live delle partite e dove vederle in tv : ... gratuitamente sul canale 64 del digitale terrestre, in HD sulla piattaforma satellitare SKY canale 224 e sul numero 30 di Tivùsat, oltre che in simulcast streaming su www.supertennis.tv attraverso l'...

Internazionali Bnl d'Italia 2018 : programma - le dirette delle partite e dove vederle in tv : ... gratuitamente sul canale 64 del digitale terrestre, in HD sulla piattaforma satellitare SKY canale 224 e sul numero 30 di Tivùsat, oltre che in simulcast streaming su www.supertennis.tv attraverso l'...

Internazionali Bnl d'Italia - al Foro Italico si gioca anche a golf : Gli spettatori che verranno ad assistere ai match avranno così un'opportunità in più per vivere una giornata all'insegna dello sport e del divertimento. Gli Internazionali BNL d'Italia, che nel 2017 ...

Torna Tennis&Friends - il 19 maggio a Roma per gli Internazionali Bnl d'Italia : Nelle due giornate, contemporaneamente alle attività svolte nel Villagio della Salute, testimonial del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo promuoveranno la campagna di prevenzione con ...

Tennis World Tour sarà mostrato in anteprima durante gli Internazionali Bnl d'Italia : Bigben è lieta di annunciare che in occasione degli Internazionali BNL d'Italia che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 Maggio 2018, all'interno della lounge della Gazzetta dello Sport, i Tennisti professionisti partecipanti al torneo, i vip e gli ospiti della lounge, potranno provare in anteprima nazionale Tennis World Tour, il videogioco sviluppato da Breakpoint e distribuito da Bigben Interactive. La storia degli Internazionali BNL d'Italia ah ...

Tennis World Tour agli Internazionali Bnl di Roma : Bigben è lieta di annunciare che in occasione degli Internazionali BNL d’Italia che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 Maggio 2018, all’interno della lounge della Gazzetta dello Sport, i Tennisti professionisti partecipanti al torneo, i vip e gli ospiti della lounge, potranno provare in anteprima nazionale Tennis World Tour, il videogioco sviluppato da Breakpoint e distribuito da Bigben Interactive. Prima di proseguire nella ...

Internazionali Bnl d'Italia 2018 : torna il grande tennis a Roma : Il legame ultra decennale tra BNL e il tennis è parte di un rapporto altrettanto stretto che la Banca condivide con tutto il mondo dello sport. Da più di 70 anni, infatti, BNL è partner del CONI: le ...

Internazionali Bnl d'Italia 2018 : torna il grande tennis a Roma : Il legame ultra decennale tra BNL e il tennis è parte di un rapporto altrettanto stretto che la Banca condivide con tutto il mondo dello sport. Da più di 70 anni, infatti, BNL è partner del CONI: le ...

Tennis - Roma si prepara agli Internazionali Bnl : ... che ha già giocato nelle pre-qualificazioni superandole, che poche settimane fa è entrato nei primi 100 giocatori del mondo, ma che soprattutto ci ha dimostrato di saper affrontare qualche ...