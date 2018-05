Inter | salta il progetto del centro sportivo a piazza d’Armi

Juventus - Chiellini salta l'Inter : lesione al bicipite femorale. Stagione finita? : Sconfitta per 0-1 contro il Napoli, il colpo di testa vincente di Kalidou Koulibaly ha riaperto il campionato riportando gli azzurri a -1 dalla Juventus. Per i bianconeri un brutto finale di gara, con ...

Juventus - per Chiellini lesione al bicipite femorale : salta almeno l'Inter : lesione al bicipite femorale per Giorgio Chiellini, costretto a uscire all'11' di Juventus-Napoli . È il responso degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il difensore bianconero. Chiellini ...

Inter - Materazzi esalta Karamoh! su Skriniar e Cancelo... : Il calore dei tifosi? Ovunque vai nel mondo ci sono tifosi Interisti, questa è la cosa che più ci deve rendere orgogliosi perché vuol dire che hai lasciato un segno'. VOLATA CHAMPIONS - 'È una bella ...

Roma - 'faccio saltare in aria anche i bambini' : stalker condominiale minacciava Intero palazzo : di Rosalba Emiliozzi Per cinque anni è stato il terrore del palazzo. Con post su Fb annunciava che avrebbe fatto 'saltare in aria tutto', che divelte le pareti i 'bambini sarebbero diventati cenere'. ...

Renzo Arbore - Intervento all'anca : salta il tour teatrale : A causa dei postumi di un intervento chirurgico all'anca, Renzo Arbore ha dovuto posticipare le date di aprile e maggio del tour in programma con la sua Orchestra Italiana . Le tappe previste erano ...

Serie A - Inter : Brozovic squalificato. Mario Rui salta il Milan : Sono otto i giocatori squalificati - tutti per una giornata - dal giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea dopo le partite del 31° turno, dodicesima di ritorno. Oltre al Milanista Bonucci, ...

“Sparito”. Ansia per il principe Filippo : tre impegni ufficiali saltati nel giro di pochi giorni e i sudditi hanno iniziato ad allarmarsi - al punto da costringere Buckingham Palace a Intervenire. Ed ecco cosa è emerso : Tutti a chiedersi che fine abbia fatto il principe Filippo, marito della regina Elisabetta d’Inghilterra e duca d’Edimburgo. In questi giorni di Pasqua la preoccupazione e la curiosità dei sudditi ha raggiunto livelli talmente alti da costringere Buckingham Palace a intervenire. Sappiamo bene che il principe, 96 anni, si è ritirato da tempo dalla vita pubblica. Una decisione presa di comune accordo con la sovrana e arrivata a ...

Inter - Sabatini aveva fatto saltare un altro arrivo in dirigenza : Secondo Sport Mediaset , l'arrivo di Walter Sabatini un anno fa alla guida dell'area tecnica di Suning e dell'Inter ha fatto saltare il ritorno di Lele Oriali . Adesso, con l'addio di Sabatini, si riaprono le ...

Incontro ravvicinato da brividi durante un Safari in Africa : ghepardo salta all’Interno del veicolo! [VIDEO] : Un ghepardo salta all’interno di un veicolo durante un Safari Africano! Un uomo di Seattle sopravvive ad un Incontro ravvicinato da brividi con l’animale durante un Safari in Africa. Ecco cosa ha dichiarato dopo averla scampata bella: “Alex (la mia guida) mi ha fatto restare calmo e ha fatto in modo che non incrociassi mai lo sguardo dell’animale e che non lo spaventassi, permettendo al ghepardo di capire che poteva fidarsi di noi”. Hayes ha ...

Inter - rischia di saltare un trasferimento già definito Video : L'#Inter sta preparando la partita che la vedra' contrapposta al Verona sabato, alle ore 15, allo stadio Meazza, davanti a quasi sessanta mila spettatori in un match fondamentale per la corsa Champions visto che i nerazzurri sono al quarto posto a 55 punti, a più uno sulla Lazio e a quattro lunghezze dalla Roma che, invece, è terza in classifica ma con una partita in meno rispetto alle romane: il derby di Milano contro il Milan che si giochera' ...

Wanda Nara - Icardi ama l'Inter/ Lo chef Bruno Barbieri lo esalta : "Vale l'80% dei nerazzurri - ma..." : Icardi via dall'Inter? Le parole di Wanda Nara, moglie e procuratrice del bomber argentino. Da una parte un'apertura ai nerazzurri, ma dall'altra mette in allerta il popolo interista...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 19:12:00 GMT)

Infortunio Ranocchia/ Lesione al retto femorale della coscia destra - salta Sampdoria-Inter da ex : Infortunio Ranocchia, Lesione al retto femorale della coscia destra per il difensore che salterà la gara Sampdoria-Inter che avrebbe affrontato da ex, anche se partendo dalla panchina.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 15:48:00 GMT)

Berlusconi-Salvini - lo schema del centrodestra è già saltato : uno guarda al Pd - l'altro agli Interessi della Lega : Uno apre ad alleanze con il Pd: "Se intere forze politiche dimostreranno disponibilità e responsabilità, si potrà andare verso una soluzione più stabile". l'altro, mezza giornata dopo, davanti al cancello del quartier generale di via Bellerio a Milano dove si è riunito il Consiglio federale, lo zittisce così: "Gli italiani non ci hanno votati per riportare Renzi al governo, e non credo che chi ha scelto ...