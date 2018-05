Inter | Cancelo verso l' addio? Individuato il sostituto

Inter - pessime notizie per il riscatto di Cancelo : Il riscatto di Joao Cancelo per l'Inter è 'quasi impossibile'. Lo riferisce il Corriere dello Sport , perché senza Champions sarà dura sborsare i 35 milioni per acquistare a titolo definitivo il terzino lusitano.

Inter - si complica la possibilità di riscatto : Cancelo verso l’addio? : La partita contro la Juventus, caratterizzata dalle roventi polemiche sull'operato dell'arbitro Orsato, rischia di ripercuotersi in maniera drammatica sulla prossima stagione dell’Inter. Qualora i nerazzurri non dovessero qualificarsi alla Champions League, il danno economico sarebbe notevole, non solo per i mancati introiti, ma anche per la necessità di riprogrammare gli acquisti. Infatti la società sarebbe ancora una volta fortemente vincolata ...

Inter - senza Champions addio ad Icardi? In bilico anche Perisic - Rafinha e Cancelo : Inter, senza Champions- Dopo le infinite polemiche dopo il match contro la Juventus, l’Inter si prepara alle ultime tre partite di campionato con il chiaro obiettivo Champions League da portare a casa. Lo stesso Spalletti ha sottolineato che in caso di mancata qualificazione Champions, la stagione potrebbe essere classificata come un “fallimento”. addio AD Icardi? […] L'articolo Inter, senza Champions addio ad Icardi? In ...

Inter - le strategie per il riscatto di Cancelo : 38 milioni di euro da versare al Valencia, cifra non in linea con il fair play finanziario: le strategie Inter per Cancelo , e spunta la Juve,

Juve-Inter - sfida anche sul mercato : Cancelo nel mirino dei bianconeri : I nerazzurri non sono certi di riscattare il portoghese dal Valencia: i bianconeri possono approfittarne

Inter : una clausola per Kondogbia può sbloccare il riscatto di Cancelo : Nella giornata di ieri il ds nerazzurro Piero Ausilio ha parlato di fine giugno come deadline per il riscatto, non un lapsus secondo il Corriere dello Sport perchè dietro a questa data c'è una ...

Inter - arriva una mossa sorprendente per trattenere Joao Cancelo : Continua a tener banco la questione Joao Cancelo in casa Inter. Il giocatore è in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro dal Valencia, una cifra alta e da esercitare entro il 30 giugno, nonostante la necessità della società nerazzurra di chiudere il bilancio in pareggio entro quella data per liberarsi definitivamente dai paletti imposti dalla Uefa per il Fair Play Finanziario. Dopo un inizio di stagione in ...

Inter - Materazzi esalta Karamoh! su Skriniar e Cancelo... : Il calore dei tifosi? Ovunque vai nel mondo ci sono tifosi Interisti, questa è la cosa che più ci deve rendere orgogliosi perché vuol dire che hai lasciato un segno'. VOLATA CHAMPIONS - 'È una bella ...

Inter news - mercato ultim'ora : il nodo Cancelo e i possibili rinforzi estivi : Il club alla ricerca della conferma del portoghese, ma non pagando i 35 milioni di riscatto. Per l'estate rispunta anche Kovacic

Cancelo tentato in Premier. Mossa Inter : offerto il doppio di stipendio : L'Inter va al raddoppio , di stipendio, con Joao Cancelo per convincerlo a restare in nerazzurro e a scacciare le fatali distrazioni della Premier League. Il responsabile dell'area tecnica Piero ...

Inter - mossa per trattenere Cancelo : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter sta studiando una nuova mossa per trattenere a Milano, Joao Cancelo . L'esterno portoghese, infatti, non ha ancora espresso apertamente la propria volontà di rimanere in Italia. L'...