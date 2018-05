ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Instagram, accordo per la musica nelle Stories. Un altro modo geniale per acquisire i nostri dati - JUVEMERDA69 : RT @fattoquotidiano: Instagram, accordo per la musica nelle Stories. Un altro modo geniale per acquisire i nostri dati - TutteLeNotizie : Instagram, accordo per la musica nelle Stories. Un altro modo geniale per acquisire i… - fattoquotidiano : Instagram, accordo per la musica nelle Stories. Un altro modo geniale per acquisire i nostri dati -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) La tendenza è sotto gli occhi di tutti gli utenti dei social network: Facebook sembra essere in declino, per colpa di scandali sull’utilizzo dei dati personali e un criticatissimo algoritmo che rende i post – più quelli delle pagine che dei profili personali – visibili a un numero ridottissimo di persone, a meno che gli amministratori delle pagine stesse non siano disposti ad attivare promozioni a pagamento. Dall’lato,– che (giova ricordarlo) è comunque stato acquisito da Facebook da alcuni anni – va alla grande, grazie anche alla popolarità delle, i contenuti “usa e getta” che scompaiono dopo 24 ore. Pur non avendo ancora grandissimi numeri in assoluto, però, la piattaforma in maggiore ascesa sembra invece esserel.ly, che permette agli utenti di registrare brevi video di playback di canzoni o altri suoni. Ecco: la. Forse il motivo del ...