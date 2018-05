Infortuni | sindacati | cordoglio per giovane operaio | morte su lavoro sconfitta per tutti

Infortuni : sindacati Vicenza - maggiore impegno per la sicurezza sul lavoro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Alcuni dati allarmanti. Gli incidenti sul lavoro in generale sono in diminuzione, ma i morti aumentano. E’ il trend degli ultimi 10 anni: dal 2006 al 2016 i morti in Italia sono stati 13mila, un esercito di persone che quel giorno sono uscite di casa per andare al lavoro

Infortuni : sindacati Vicenza - maggiore impegno per la sicurezza sul lavoro : Vicenza, 19 apr. (AdnKronos) – Dopo l’ennesimo incidente grave sul lavoro avvenuto ieri a Castegnero (Vi) in un cantiere edile, i sindacati Fillea (Cgil) Filca (Cisl) e Feneal (Uil) sono sempre più preoccupati e lanciano subito un appello: propongono un maggiore impegno per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro a tutti i livelli. “Il lavoratore che si è ferito ieri e i compagni di lavoro dell’azienda che gestisce ...

Infortuni : sindacati Vicenza - maggiore impegno per la sicurezza sul lavoro (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Alcuni dati allarmanti. Gli incidenti sul lavoro in generale sono in diminuzione, ma i morti aumentano. E’ il trend degli ultimi 10 anni: dal 2006 al 2016 i morti in Italia sono stati 13mila, un esercito di persone che quel giorno sono uscite di casa per andare al lavoro e alla sera non sono tornate dai propri cari – sottolineano Cgil, Cisl e Uil di Vicenza – E solo nei primi 100 ...