Infezioni sessualmente trasmissibili | quali e cosa sono

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Secondo le stime dell’OMS ogni annocirca 357 milioni i nuovi casi di. E negli ultimi anni l’età di insorgenza si è abbassata. Ben un adolescente su 20 ha preso una infezione batterica per via sessuale. In realtà, i casi potrebbero essere molti di più. «Molte di questedecorrono in modo asintomatico, soprattutto negli uomini, e soltanto quando si assiste alla comparsa di lesioni come nell’herpes genitale oppure di perdite come nella gonorrea si può documentare con certezza l’infezione» precisa Rossella Nappi, professore ordinario della sezione di clinica ostetrica e ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia. «Il dato più importante riguarda ledella famiglia dell’HPV, un insieme di virus tra ialcuni ad elevato potere oncogeno, che interessano fino al 70% dei soggettiattivi ...