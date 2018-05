Industria USA | i prezzi frenano oltre attese

USA - ordini Industria battono le attese a marzo : Oltre attese gli ordinativi all'industria americani nel mese di marzo. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census , gli ordini hanno evidenziato un incremento dell'1,6% come a febbraio,...

Cotone Usa - Industria stabilisce target sostenibilità 10 anni : Roma, 3 mag. , askanews, L'industria del Cotone americano ha stabilito dei target di sostenibilità per i prossimi 10 anni, con l'obiettivo di continuare il proprio percorso virtuoso a livello ...

Nel 2025 l'Industria della cannabis Usa varrà 25 miliardi di dollari : Con sempre più Stati che legalizzano la cannabis anche a scopo non terapeutico, l'industria della marijuana statunitense appare destinata a raggiungere un fatturato di 25 miliardi di dollari entro il ...

Energia : politica Usa su trivellazioni offshore al centro delle critiche dell'Industria : Washington, 18 apr 21:55 - , Agenzia Nova, - Gli Stati Uniti non possono rimanere competitivi nelle trivellazioni di petrolio e gas offshore senza incentivi come l'abbassamento delle... , Res,

L'Industria che usa la plastica deve cambiare pelle : Ciò diventa inoltre necessario sia per raggiungere gli obiettivi di riuso e riciclo contenuti nel pacchetto di nuove direttive europee in materia di rifiuti e di economia circolare, che per cercare ...

USA - in aumento la produzione Industriale a marzo : Cresce oltre attese la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di marzo. Il dato registra una salita dello 0,5% dopo il +1% rivisto di febbraio , +0,9% il preliminare, , risultando superiore ...

Accelerano i prezzi dell'Industria USA : Teleborsa, - Accelerano oltre le aspettative i prezzi praticati all'industria americana nel mese di marzo . Secondo il Dipartimento del Lavoro americano , BLS, , i prezzi alla produzione sono ...

Turismo medico : un'Industria da 500 miliardi di dollari Usa : Baby Mathew ha saputo tramandare informazioni sulla scienza dell'Ayurveda al mondo, attraverso il concetto di 'Ayurveda Resort'. Il Somatheeram Ayurveda Group ha oggi 5 proprietà in Kerala: due su ...

Ragusa : SicIndustria - Molè eletto presidente della Piccola Industria : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - Mario Molè, 44 anni, amministratore delegato della F.lli Molè di Chiaramonte Gulfi, è il nuovo presidente della Piccola Industria di SicIndustria Ragusa. Con la sua elezione si conclude la fase di rinnovo della governance della delegazione territoriale degli Industrial

Dazi : ConfIndustria Padova - minaccia per crescita in Usa - a rischio 4 - 9 mld export veneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Occorre scongiurare guerre commerciali che rischiano di determinare un pericoloso effetto valanga sull’economia e sulle relazioni tra Paesi alleati - continua Finco -. Un’escalation che può cambiare gli equilibri in modo irreversibile. Per questo chiedo al Governo uscent

Dazi : ConfIndustria Padova - minaccia per crescita in Usa - a rischio 4 - 9 mld export veneto : Padova, 20 mar. (AdnKronos) - Quasi 2,7 miliardi in più dal 2009. La corsa dell’export veneto negli Stati Uniti si aggiorna con il fresco dato record del 2017 pari a 4,9 miliardi di euro (+4% rispetto al 2016), l’8% dell’export totale veneto, terzo mercato di riferimento (dopo Germania e Francia) e

Dazi : ConfIndustria Padova - minaccia per crescita in Usa - a rischio 4 - 9 mld export veneto : Padova, 20 mar. (AdnKronos) – Quasi 2,7 miliardi in più dal 2009. La corsa dell’export veneto negli Stati Uniti si aggiorna con il fresco dato record del 2017 pari a 4,9 miliardi di euro (+4% rispetto al 2016), l’8% dell’export totale veneto, terzo mercato di riferimento (dopo Germania e Francia) e si conferma l’Eldorado. Dal 2009 ad oggi le esportazioni venete verso gli Usa sono cresciute del 118% (2,2 miliardi nel ...

Dazi : ConfIndustria Padova - minaccia per crescita in Usa - a rischio 4 - 9 mld export veneto (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Occorre scongiurare guerre commerciali che rischiano di determinare un pericoloso effetto valanga sull’economia e sulle relazioni tra Paesi alleati – continua Finco -. Un’escalation che può cambiare gli equilibri in modo irreversibile. Per questo chiedo al Governo uscente e alle forze politiche premiate dal voto di non lasciare sguarnito questo fronte ma di fare blocco comune con ...

USA - balza la produzione Industriale di febbraio : balza oltre le attese la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di febbraio. Il dato registra una salita del'1,1% dopo il -0,3% rivisto di gennaio , -0,1% il preliminare, , risultando ...