Incontro a Ragusa con la scrittrice Catena Fiorello

Sicurezza Ragusa - Incontro tra Prefetto e Confcommercio : A seguito della escalation di furti con spaccata ai danni di esercizi commerciali, si è svolto un vertice in Prefettura. Confcommercio rassicurata

Ragusa - furti con spaccata in provincia : Incontro dal Prefetto : furti con spaccata sul territorio provincia le, il Prefetto di Ragusa ha convocato per lunedì i vertici provincia li di Confcommercio

Ragusa - nuovo Incontro per il Piano Provinciale dei Rifiuti : Si è svolto un nuovo incontro all'ex Provincia di Ragusa per parlare di nuovo Piano Provinciale dei Rifiuti . Attenzione sulla frazione residua ultima

Commercio tradizionale : Incontro a Ragusa : “ Commercio tradizionale : esiste ancora un futuro?”: è il tema dell’ incontro promosso da Conf Commercio provinciale Ragusa per lunedì 9 aprile alle 15

Massimo Siragusa : "La casa è rifugio - luogo di Incontro - status sociale - affermazione di identità. Non averla è come perdere tutto" : Scorci di un paese, una viuzza stretta dietro l'angolo, case con pareti dai colori acquerello scartavetrate dal sole, dai venti e da tempeste, una cornice bianca, ancora mura e finestre vuote, un albero vivo, un cancello arancione circondato dall'edera, l'interno di una chiesa, le saracinesche abbassate. Apriamo "Respirano i muri" (contrasto editore) di Paolo Di Stefano e sono le foto di Massimo Siragusa - dense e limpide, immediate ed ...