Incinta | scopre di avere la leucemia Marzia non fa la chemio | salva se stessa e il bimbo

Incinta - scopre di avere leucemia : madre e bebé curate senza chemio : A gennaio 2018, quasi al sesto mese di gestazione, arriva la diagnosi di leucemia . Con l’obiettivo di salvare madre e bambino, i medici del Policlinico di Palermo hanno tentato per la prima volta in Italia una cura «innovativa», senza chemio terapia. Oggi annunciano la nascita di Andrea

