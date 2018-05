Incidente nella notte | auto si cappotta nel Cesenate | un morto e 3 feriti

Terrore al rally : Incidente - auto finisce nella scarpata - chi sono i due feriti / FOTO : Piteglio , Pistoia, , 6 maggio 20148 - L'auto che perde il controllo e finisce in una scarpata profonda decine di metri. Terminando la sua corsa in un ruscello. Terrore al rally della Valdinievole , ...

Fittipaldi - Incidente nella 6 Ore Spa : paura per il nipote dell'ex stella della Formula 1 : Il mondo del MotorSport scosso dalla vicenda: Felipe Mass a su Instagram ha testimoniato la sua vicinanza al giovane connazionale. Estamos aqui rezando por vc maninho. Deus vai te iluminar e jaja ...

Vibo Valentia - Incidente sul lavoro nella ricorrenza del Primo Maggio si ribalta trattore - muore un uomo : Vibo Valentia - Un uomo di 63 anni, Umberto Fiorillo, è morto in un incidente sul lavoro proprio nella ricorrenza del Primo Maggio. È avvenuto a Piscopio, frazione di Vibo Valentia: Fiorillo era alla ...

Carrara - tragedia nella notte : quattro ragazzi muoiono in un Incidente | Foto : incidente mortale a Carrara. Una vera e propria tragedia quella avvenuta la scorsa notte, intorno alle 3.45 del mattino. Il bilancio è di quattro morti e un ferito. Le vittime - di cui non è stata ancora resa nota...

Carrara - tragedia nella notte : quattro ragazzi muoiono in un Incidente : incidente mortale a Carrara. Una vera e propria tragedia quella avvenuta la scorsa notte, intorno alle 3.45 del mattino. Il bilancio è di quattro morti e un ferito. Le vittime - di cui non è stata ancora resa nota...

Drammatico Incidente nella notte : muore un giovane - otto feriti : Un terribile incidente stradale è avvenuto nella notte in via Nazionale, a Nocera Superiore. Uno scontro frontale terribile che ha coinvolto due auto, avvenuto per cause ancora da accertare. Le persone...

Incidente nella notte : ferito giovane fasanese : LAURETO - Un giovane fasanese di 24 anni è rimasto ferito in maniera seria la scorsa notte a seguito di un Incidente stradale avvenuto a Laureto. Il giovane viaggiava su una Lancia Y quando, per cause ...

Roma - Incidente nella notte : feriti due 18enni : Grave incidente nella notte in via Silvestri, dopo il capolinea del tram 8. È accaduto intorno alle 3.30. A scontrarsi sono stati una Fiat 500 guidata da una ragazza di 22 anni e uno scooter Honda con ...

Incidente STRADALE/ Autostrada A1 - macchina nella scarpata : morti due giovani di Napoli : INCIDENTE STRADALE: A1, la macchina su cui viaggiavano due napoletani è finita in una scarpata tra San Vittore e Caianiello. A Bollate uomo in ospedale dopo essere finito contro un albero.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:33:00 GMT)

Roma. Incidente nel quartiere Castelverde morto Alessandro Gattanella : Incidente mortale in via Massa di San Giuliano civico 226 a Roma. Intorno alle 5, Alessandro Gattanella, romano di 21

Basentana grave Incidente nella notte : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca PREFETTURA MATERA: INSEDIAMENTO NUOVO CAPO DI GABINETTO 16 ore ago ASCOLTA RADIO ...

Ravenna - Incidente nella notte. Sei feriti : Ravenna, 2 aprile 2018 - Un altro incidente stradale nella notte. Stavolta il sinistro fra due auto è avvenuto a Roncalceci , in via Sauro Babini , alle 4.10 di stanotte. Il bilancio è pesante: due ...

Incidente nella notte - auto finisce fuori strada e si ribalta. Ferita una ragazza : GROSSETO " L'auto è finita fuori strada e si è cappottata. L'Incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 23, sulla strada del Bottegone, tra Grosseto e Braccagni. Leggi anche cronaca auto fuori strada: ferito un uomo. È il secondo Incidente in poche ore

Incidente sul lavoro nella stazione ferroviaria : operaio napoletano muore folgorato : Un operaio è morto folgorato la scorsa notte mentre lavorava in area ferroviaria, per la manutenzione della linea elettrica nei pressi di bivio Navile, alla periferia di Bologna. La vittima aveva 56 ...