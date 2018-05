In Sicilia cinque miliardi di euro di imposte non riscosse

Giro d’Italia 2018 - le cinque risposte che dovranno darci le tappe in Sicilia. Caltagirone - Santa Ninfa ed Etna : l’ora della verità : Se quello in Israele è stato un antipasto, il Giro d’Italia 2018, con il ritorno nello Stivale, entra finalmente nel vivo. Tre tappe in Sicilia (Catania-CaltaGirone, Agrigento-Santa Ninfa, Caltanissetta-Etna) su terreni mossi e percorsi che nascondono insidie ad ogni curva. Gli strappi conclusivi di CaltaGirone e Santa Ninfa potrebbero risultare indigesti a diversi favoriti: si potranno perdere manciate di secondi importanti. ...

Sicilia : corsa contro tempo per finanziaria - non oltre cinque ore per discussione in Aula : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - Contingentare i tempi in modo che la discussione generale alla finanziaria si concluda entro cinque ore dall'apertura di Sala d'Ercole convocata per le 14.30. A deciderlo è stata la conferenza dei capigruppo convocata dal presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè dopo la

Sicilia : corsa contro tempo per finanziaria - non oltre cinque ore per discussione in Aula : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) – Contingentare i tempi in modo che la discussione generale alla finanziaria si concluda entro cinque ore dall’apertura di Sala d’Ercole convocata per le 14.30. A deciderlo è stata la conferenza dei capigruppo convocata dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè dopo la seduta lampo di questa mattina. Una corsa contro il tempo per discutere una manovra che, nonostante i ‘tagli’ ...

Sicilia - Cinque Stelle contro Girgenti Acque : 'subito rescissione del contratto' Video : Il Movimento 5 Stelle sul piede di guerra contro Girgenti Acque, la societa' che gestisce i servizi idrici in provincia di #Agrigento. I portavoce dei pentastellati all'Assemblea Regionale Siciliana, gli agrigentini Matteo Mangiacavallo e Giovanni Di Caro, hanno chiesto una dura presa di posizione [Video] da parte dei sindaci della loro terra contro il gestore idrico unico. Ai primi cittadini dei 43 Comuni della provincia agrigentina, i deputati ...

Guerra tra precari in Sicilia / Emergenza Palermo ex Pip - rischio perdita posto per cinquemila lavoratori Asu : Guerra tra precari in Sicilia, Emergenza Palermo ex Pip: rischio perdita posto per cinquemila lavoratori Asu. Clara Crocé, segretaria della Fp, cerca di specificare le possibili conseguenze.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:50:00 GMT)

Sicilia : Sgarbi - Cinquestelle? Per loro Antonello è un parrucchiere : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Capisco che i Cinquestelle dicano 'Sgarbi non ha fatto assolutamente niente', del resto loro non capiscono niente. Non gli puoi fare vedere Antonello e Laurana, perché pensano che siano uno un parrucchiere e l'altro un profumiere. Sono delle menti così basse che non p

Sicilia : Cisl - a Palermo cinque mesi di attesa per prenotare spirometria : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - "cinque mesi di attesa per prenotare una spirometria globale all’Asp di Palermo". E’ il caso emblematico raccontato da un pensionato di Palermo che, dopo una visita pneumologica, peraltro prenotata a settembre e fissata i primi di marzo, ha ricevuto la prescrizione del

Sicilia : Cisl - a Palermo cinque mesi di attesa per prenotare spirometria : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – “cinque mesi di attesa per prenotare una spirometria globale all’Asp di Palermo”. E’ il caso emblematico raccontato da un pensionato di Palermo che, dopo una visita pneumologica, peraltro prenotata a settembre e fissata i primi di marzo, ha ricevuto la prescrizione dell’esame urgente e specifico da eseguire presso una struttura pubblica, ma che, rivolgendosi al servizio ...

In Sicilia i Cinque Stelle vincono troppo : più eletti che candidati disponibili : Trionfo dei Cinque Stelle. Si è detto, scritto, se ne continua a parlare. Successo elettorale talmente largo che esistono regioni d'Italia in cui i posti in Parlamento sono più delle persone ...

In Sicilia i Cinque Stelle hanno più seggi vinti che candidati : hanno stravinto al Sud i grillini. E in Sicilia i risultati del Movimento 5 Stelle potrebbero essere un problema, perché se all'uninominale hanno vnto 28 collegi, i 25 parlamentari eletti tra Camera e Senato al proporzionale aprono una questione che evidentemente non era stata messa in conto.Per farla breve: il Movimento 5 Stelle ha 53 parlamentari eletti in Sicilia su un totale di 77, più di uno su tre. Ma i nomi presenti nelle liste ...

Quell’imprenditoria Siciliana impegnata e antimafia che appoggia il Movimento Cinque Stelle : Tutti i sondaggi disponibili fino al momento del divieto di pubblicazione indicano il Sud Italia come la vera prossima riserva indiana del Movimento Cinque Stelle, accreditato di...