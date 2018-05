In povertà assoluta 5 milioni di italiani

Nel 2017 5 milioni di persone in povertà assoluta : il trend continua ad aggravarsi : L'Istat dipinge un quadro economico a tinte fosche per l'Italia. Nel 2017 è aumentata l'incidenza della povertà assoluta e della diseguaglianza sociale soprattutto al Sud e al momento nel Belpaese ci sono 5 milioni di persone in povertà assoluta distribuiti in 1,1 milioni i famiglie.continua a leggere