In memoria delle Lame del Caos di God of War - editoriale

La Rai celebra il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo : In occasione del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo, Rai 1 ha in programma una serie di appuntamenti: ecco tutti gli appuntamenti Il Giorno 9 maggio viene celebrato il Giorno della memoria della vittime del terrorismo. Questa ricorrenza è stata istituita il 4 maggio del 2007 con la Legge n° 56. Quest’anno si celebra la decima edizione di questa giornata dedicata alle vittime del terrorismo interno ed internazionale. La data ...

Primo maggio in memoria delle vittime del disastro ferroviario di Pioltello : A Capralba e Caravaggio sono state poste delle pietre di inciampo e inaugurato il memoriale per Giuseppina Alessandra Pirri, Pierangela Tadini, e Ida Maddalena Milanesi -

La memoria dei cavalli per l'espressione delle persone - : Londra, 27 aprile 2018 - I cavalli hanno memoria emotiva , quindi occhio: è certificato dalla scienza che possano portare rancore per atteggiamenti aggressivi e/o negativi, così come ricordarsi perfettamente di chi li fa stare bene ed essere quindi più rilassati in presenza di chi conoscono ...

L’assistente della memoria è un’app semplice per non dimenticarsi delle cose da fare : L'assistente della memoria è un'applicazione semplice che aiuta l'utente a ricordarsi delle cose da fare attraverso una lista di attività che è possibile visualizzare ogni volta che si accende il dispositivo. Nelle opzioni è consentito scegliere il colore per lo sfondo, la dimensione dei caratteri e della colonna e allineare i caratteri a sinistra, al centro oppure a destra, impostare il piano di ripetizione e la posizione per le nuove attività ...

Canottaggio - memorial d’Aloja 2018 : azzurri bene anche nella seconda sessione delle eliminatorie. Tutti i risultati del pomeriggio : Si è conclusa la seconda giornata del Memorial “Paolo d’Aloja” di Canottaggio con le qualifiche per le finali in programma domani mattina. anche in questa sessione pomeridiana gli equipaggi azzurri si sono difesi ottimamente, centrando molti pass. Andiamo a scoprire Tutti i risultati. Tra i senior nel singolo maschile si qualificano Simone Martini (SC Padova), Israele di Dani Fridman. l’Ucraina di Oleksandar Lukianenko, ...

Canottaggio - memorial d'Ajola : i risultati delle eliminatorie : ... mentre tra i maschi va in finale con il primo posto il doppio vicecampione del Mondo di Pietro Willy Ruta e Stefano Oppo. Nelle batterie Senior primo e secondo posto nel due senza femminile per l'...

Canottaggio - memorial d’Aloja 2018 : azzurri brillanti nella prima giornata. Tutti i risultati delle qualifiche : Si è aperta oggi sul lago di Piediluco la 32ma edizione del Memorial Paolo d’Aloja, classico appuntamento del Canottaggio azzurro. nella prima giornata di gare si sono svolte le qualifiche per tutte le categorie, in vista delle finali che si svolgeranno tra sabato e domenica. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati odierni. Maschile Nel singolo Simone Martini accede alla finale con il miglior tempo, passano poi l’ungherese Adrian Juhasz, ...

Roma. Nella notte imbrattato con una svastica monumento in memoria delle vittime del nazismo : Sono intervenuti sul posto i poliziotti del commissariato Tuscolano, la polizia scientifica per i rilievi e la polizia locale di Roma Capitale. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili del gesto

Alzheimer - scoperto il meccanismo che blocca la memoria : confermato il ruolo delle cellule che producono dopamina : Questo è il primo studio al mondo che è riuscito a dimostrare questo collegamento negli esseri umani'. Venneri e il co-autore Matteo De Marco hanno acquisito risonanze magnetiche a 3Tesla di 51 ...

L’impegno di Libera per la memoria delle vittime innocenti : Tantissimi i giovani provenienti da tutta la Calabria hanno sfilato a Vibo Valentia e sfidato quei poteri criminali che stanno

Pompei - Migliaia di studenti in strada per la Giornata della memoria delle vittime di mafia. Libera : «Non sono morti invano» : Gli ultimi articoli di Cronaca Grande Progetto Pompei - Via Libera alla riqualificazione del vesuviano: i primi cantieri entro il 2018 Castellammare - Villa sommersa dalla melma, il day after. ...

Latina - imbrattata la stele alla memoria di una vittima delle Foibe : Non ci sono martiri buoni e cattivi. I martiri sono tali, senza colori e senza bandiere, meritano rispetto e la loro memoria è necessaria a evitare che orrori del passato possano ripetersi. A Latina ...

Corteo a Foggia per la giornata in ricordo delle vittime della mafie. Mattarella : "Fare memoria opera irrinunciabile" : È partito da piazza Cesare Battisti a Foggia il Corteo promosso da Libera, avviso pubblico e Regione Puglia in occasione della XXIII giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Il Corteo è aperto da uno striscione con la scritta 'Liberi Tutti'. È prevista la partecipazione di 30mila persone. Moltissimi i ragazzi presenti a fianco di don Ciotti, partecipano tutte le scuole di Foggia. In testa ...