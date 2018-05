In excelsis | il miniappartamento sull' attico del palazzo dello Ior

huffingtonpost

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Secondo quanto riporta il frontespizio della relazione dell'autopsia di Moro, il corpo dell'allora presidente della Democrazia Cristiana venne esaminato dai periti lo stesso giorno del ritrovamento, il 9 maggio 1978, alle ore 19.Il tono dei muscoli era buono, ben lontano da quello che ci si potrebbe aspettare in un uomo rinchiuso in una striscia di una stanza per quasi due mesi.Anche il giudice Rosario Priore ha di recente affermato che le condizioni del corpo post mortem testimoniano "non per una prigionia troppo rigorosa, tale da impedirne totalmente la mobilità". Come sarebbe il caso invece se fosse stato detenuto per tutto i 55 giorni, nel ristretto locale , di un metro per due, predisposto in via Montalcini 8.A darcene conferma un significativo documento di cui abbiamo avuto conoscenza solo a quarant'anni dal sequestro, grazie alla direttiva del Presidente del Consiglio ...