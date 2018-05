In Edicola sul Fatto del 9 maggio | Gli ultimi tentativi di mettere assieme 5 Stelle-Lega

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 maggio : Gli ultimi tentativi di mettere assieme in un esecutivo Cinque Stelle-Lega (senza B : Mattarella è pronto Arriva l’incarico “neutrale”. Ma il Colle aspetta ancora B. Nelle prossime ore affiderà il compito di formare il governo, ma lascia aperto lo spiraglio per un (difficile) accordo politico tra “i vincitori” – 66° giorno – di Fabrizio d’Esposito Neutrale sarà lei di Marco Travaglio Fervono febbrili le selezioni per il premier e i ministri del governo neutrale, detto anche – parlando con pardon – ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 maggio : Mattarella : “accordo o urne”. Il Governo di nessuno : La strigliata Governo “neutrale” o voto a luglio: il Colle spera ancora nel M5S Nulla di Fatto – Chiuso il terzo giro di consultazioni, il capo dello Stato dà l’ultimatum ai partiti: o dite sì al “mio” Governo o si va dritti alle urne di Fabrizio d’Esposito È già ieri di Marco Travaglio Siccome la politica ricorda ormai È già ieri, il film con Antonio Albanese condannato a rivivere ogni giorno lo stesso giorno, sopraffatti dalla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 maggio : L’ultimo bluff di Salvini. Di Maio leva l’alibi a tutti : Il vertice L’offerta di Di Maio manda in pezzi il centrodestra Salvini a cena da B. con Meloni per spingerlo a un passo di lato. Lui resiste. Oggi vertice-bis di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Loro-3. “Tante care cose ragazzi… e adesso non andate a puttane, eh!” (Silvio Berlusconi, finale di campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia, 27.4). Teme la concorrenza. Lo statista. “Per sconfiggere gli avversari e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 maggio : Il centrodestra ha un’ultima ideona : Casellati più Renzi : Lo stallo Casellati e Renzi: i 4 schemi di B. per non andare al voto Tentativi disperati – Silvio non vuole le elezioni e punta su un incarico alla presidente del Senato e sul sostegno del Pd (anche di un pezzo). Problema: il Carroccio dirà no di Fabrizio d’Esposito Il Cazzaro Verde di Marco Travaglio Non so voi, ma io ho una voglia matta di un bell’incarico al Cazzaro Verde, al secolo Matteo Salvini. Sono due mesi che reprimo questa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 maggio : Governicchio da spiaggia. Pronto un esecutivo elettorale : Camere sciolte a luglio e voto a settembre : In manovra Pronti al governo elettorale. Le Camere sciolte a luglio Stallo – Mattarella studia la sua unica via d’uscita: un esecutivo tecnico di tregua fino a dicembre, non sfiduciato, oppure un gabinetto balneare di Fabrizio d’Esposito I guardiani del baro di Marco Travaglio Se mai gli storici vorranno capire qualcosa in questi due mesi di farsa, dovranno partire dai cosiddetti mezzi d’informazione, per due motivi. 1) I ...

Fq MillenniuM in Edicola con “Che cosa vi siete mangiati?” : il mensile festeggia l’anno di vita con un numero sul cibo : Il cibo è un’ossessione del nostro tempo. È piacere, business, moda, show. Ma anche ossessione salutista, sfruttamento dei lavoratori, truffe alimentari. Fq MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, nel numero in edicola da sabato 5 maggio racconta tutti questi aspetti, attraverso inchieste, approfondimenti, interviste, raccolte sotto il titolo “Che cosa vi siete mangiati?”. Il numero si apre con un’inchiesta ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 maggio : Il reggente si accoda all’intervista tv dell’ex leader : no al M5S : Niente conta Uniti, ma a Matteo: il Pd si inchina ancora a Renzi Volevano “chiarezza”, alla fine approvano tutti la mozione Martina: “No ai grillini” di Wanda Marra Il reggente non ha retto di Marco Travaglio Una sera, a Parla con me, Paolo Villaggio se ne uscì a freddo, mentre Serena Dandini lo intervistava su tutt’altro, con una delle sue sortite insieme surreali, feroci e geniali: “Mi scusi, signora, ma Brunetta è un nome d’arte?”. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 maggio : Mentre a Roma si chiacchiera - l’Ue ci ruba 7 miliardi : I nuovi conti Bilancio dell’Ue: il Sud Italia rischia di perdere 7 miliardi La proposta della Commissione – Dopo la Brexit meno fondi alla coesione, cioè alle aree più arretrate, e 20 miliardi in più per gestire frontiere e migranti di Stefano Feltri Scene da un manicomio di Marco Travaglio Ormai Renzi sente le voci, come Giovanna d’Arco. Altrimenti non spiegherebbe ogni giorno a chi ancora gli dà retta (se stesso) cosa vogliono gli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 maggio : Salta tutto - si rivolta. Il centrodestra stravince in Friuli con il 57% : Parlano i numeri stravince la Lega, tiene FI. In Friuli perdono i 5 Stelle Regionali – Salvini ha il triplo dei voti di Forza Italia, che però non crolla e lo tiene legato alla coalizione. Schiaffo a M5S: flop sia rispetto alle Politiche che alle Regionali del 2013 di Marco Palombi Cattivi bidelli di Marco Travaglio Ieri, forse per il meteo che volge al brutto, forse per il ricordo ancora fresco del bollito alla fiorentina che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 aprile : Ospite di Fazio - l’ex leader se la prende con tutti - ma non spiega il disastro elettorale : In tv da Fazio Renzi sbarra la strada 5Stelle: “La pagherete” -“Li incontriamo, ma per il governo tocca a loro con la Lega”. Il capo politico M5S pronto a chiedere il voto a giugno di Patrizia De Rubertis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Giovedì gnocca. “Ho preso meno voti di voi, ma avete visto quanta gnocca c’è in Forza Italia?” (Silvio Berlusconi, presidente FI, a un gruppo di militanti leghisti triestini, Libero, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 aprile : Martina sfida Renzi : “Tavolo con Di Maio - poi voti la base” : Al Nazareno Martina prova la mossa: referendum tra gli elettori Dialogo dem-5 Stelle – Il reggente vuole consultare la base se il partito dirà sì. L’idea non piace all’ex premier, che prepara il “muro” stasera in tv da Fazio di Wanda Marra Guai ai vincitori di Marco Travaglio L’altra sera, a Otto e mezzo, mi è capitata una cosa tanto rara quanto inaspettata: ho imparato qualcosa da un politico. Nella fattispecie, dal presidente del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 aprile : Per i renziani è sempre meglio il Delinquente : Las Mappa del Pd. Chi vuole cosa in Direzione (saranno sì ma per dire no) Dialogo con M5S – Renzi dà la linea domani in tv e i renziani elogiano B. di Wanda Marra Un giorno, una legge di Marco Travaglio Le due Coree fanno la pace, i 5Stelle e il Pd vedremo. Intanto leggete bene questa frase: “E’ arrivato il momento di mettere mano al conflitto d’interessi e di dire che un politico non può essere proprietario di mezzi di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 aprile : Dem bloccati dall’ex premier. Il Colle spazientito : poi ci sono solo le urne : Renzi resta sul no. Ma in Direzione rischia di perdere Martina parla di “passi avanti”, l’ex premier lo blocca di nuovo. Eppure, secondo i suoi, “gli hanno offerto di tutto” di Wanda Marra Base x bassezza : 2 di Marco Travaglio Renzi che vaga in bicicletta per le strade di Firenze a chiedere ai passanti se sono pro o contro l’accordo coi 5Stelle e i giornaloni che spacciano il tutto per “sondaggio”, ovviamente con vittoria schiacciante ...