In Africa torna l' incubo Ebola

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : CHARLOTTE torna dall’ Africa e sorprende WERNER : Ritorni brevi ma pesantissimi sono in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore ! Se Tins (Christin Balogh) uscirà temporaneamente di scena a causa di problemi di natura personale dell’attrice, due altri personaggi ricompariranno al Fürstenhof dopo averlo abbandonato da tempo! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a metà maggio! Tempesta d’amore , anticipazioni tedesche : CHARLOTTE e Desirée ...

Nonna Irma in moto in Africa - la nipote : «Mi sa che non torna più» : «Io ve lo dico… ho seri dubbi che la Nonna rientri in Italia… e in effetti che torto darle?». È Elena Coltro a commentare su Facebook la foto che mostra la 93enne signora Irma su una moto in Africa accompagnato da un ragazzo del posto. L’eccezionalità dell’immagine sta ovviamente nell’età della signora le cui immagini e la cui storia sono diventate virali nelle scorse settimane quando è iniziato il suo viaggio in Kenya. È partita dalla ...