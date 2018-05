Ilaria D' Amico | il doloroso tradimento di Gigi Buffon | ' Dicono che la sua squadra del

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon/ "Gestire quattro figli non è semplice - ma..." : Ilaria D'Amico e Gigi Buffon uniti dall'amore per la famiglia: la giornalista spiega le difficoltà di dover gestire quattro figli che vivono in due diverse città.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 17:04:00 GMT)

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon - l’estate inizia in Versilia : Per i primi tuffi è troppo presto, complice il meteo ballerino degli ultimi giorni, ma il mare è sempre il mare, e ci si può divertire anche lontani dall’acqua. A Pietro, 8 anni, figlio di Ilaria D’Amico e Rocco Attisani, e Leopoldo Mattia, il bambino che la giornalista ha avuto dal compagno Gigi Buffon, bastano un pallone e una porta sulla spiaggia, (come potrebbe essere altrimenti?). Tutti insieme hanno trascorso qualche giorno a ...

“Lo ha appeso al muro”. Gigi Buffon inferocito come non lo avevamo mai visto prima. La rabbia del portiere - compagno di Ilaria D’Amico - che ha scioccato i tifosi. Il perché dell’improvvisa esplosione : Lo abbiamo sempre visto come una persona pacata anche se spontanea, calmo e lucido anche nei momenti più concitati della sua vita sportiva e non pure non tirandosi mai indietro nell’esprimere fino il fondo il proprio pensiero, a costo di risultare antipatico. Gigi Buffon è così, prendere o lasciare, e i tifosi juventini e italiani lo hanno sempre amato anche per questo. Eppure pare proprio che negli ultimi periodi qualcosa sia successo ...

Juventus - Simy come Cristiano Ronaldo. Ilaria D'Amico infierisce in diretta - Massimiliano Allegir la prende così : La rovesciata di Simy come quella di Cristiano Ronaldo . La prodezza che ha regalato il pareggio insperato al Crotone contro la Juventus per ora costa molto meno di quella del portoghese che, gol alla ...

Ilaria D'Amico - lo sfogo brutale contro i cori laziali su Anna Frank : 'Denunciate questi cretini' : A poche ore dal derby tra Roma e Lazio torna puntuale la polemica sui cori lanciati da alcuni tifosi laziali che hanno intonato il solito: 'Anna Frank è della Roma'. Sui social impazzano diversi ...

Ilaria D’Amico - condannato il commercialista : le ha rubato un milione di euro : La fine di un incubo. Ilaria D’Amico può finalmente tirare un sospiro di sollievo adesso che il suo ex commercialista, Davide Censi, è stato condannato a due anni e mezzo di carcere dal tribunale monocratico di Roma con l’accusa di appropriazione indebita. Una battaglia complicata che ha portato non pochi guai alla presentatrice Sky, che nell’estate 2015 – a causa di questa vicenda – fu addirittura indagata per evasione fiscale. «È ...

Il commercialista di Ilaria D'Amico le ha sottratto oltre 1 milione di euro. Condannato a due anni : La truffa, in seguito a un accertamento della Guardia di Finanza, è stata scoperta nel 2013: il commercialista Davide Censi ha sottratto alla cliente Ilaria D'Amico un milione e 300 mila euro. La pratica andava avanti dal 2005 e adesso è arrivata la condanna: 2 anni e 6 mesi e una provvisionale di 50mila euro in favore della giornalista sportiva. Inizialmente Censi si era difeso, sostenendo che quei soldi fossero in realtà ...

“Alleggeriva” il conto di Ilaria D’Amico : l’ex commercialista condannato a due anni e mezzo : “Alleggeriva” il conto di Ilaria D’Amico: l’ex commercialista condannato a due anni e mezzo Il professionista è stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita dopo il 2010, in prescrizione le contestazioni precedenti Continua a leggere

Ilaria D’Amico truffata per migliaia di euro : condannato il commercialista : Il commercialista romano Davide Censi è stato condannato a due anni e mezzo per appropriazione indebita per aver sottratto migliaia di euro dal conto corrente di Ilaria D'Amico. Il professionista, che...

Ilaria D'AMICO GAFFE CON SARRI / Video - "Quello non sono io - ma un tifoso deceduto in una trasferta" : ILARIA D'AMICO GAFFE con SARRI, Video: alla fine di Napoli Chievo la giornalista di Sky Sport confonde il tecnico degli azzurri con un tifoso del club scomparso in una trasferta.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:38:00 GMT)

Ilaria D’Amico e la gaffe in diretta con Maurizio Sarri : “Che effetto le fa vedere la sua immagine in curva accanto a quella di Maradona?“. Questa la domanda che Ilaria D’Amico ha fatto all’allenatore Maurizio Sarri al termine della partita Napoli-Chievo. Peccato che la bandiera della curva B non fosse dedicata a lui ma a un tifoso scomparso: “Non è una bandiera dedicata a me, ma a un tifoso del Napoli morto durante una trasferta che un po’ mi somiglia”, ha ...

“Veramente no…”. Ilaria D’Amico - che gaffe in diretta! Il clamoroso errore della bella conduttrice che non sfugge al pubblico e agli ospiti in studio. Imbarazzo totale : Una gaffe che non è certo passata inosservata, per quanto obiettivamente cose del genere possono di tanto in tanto succedere in momenti di distrazione. E sulla quale però il web ha ovviamente subito scatenato tutta la sua ironia, con meme piovuti puntuali su ogni pagina social che tratta di calcio e battute di ogni tipo, alcune effettivamente molto sagaci e altre un filino più fuori luogo. Al centro dell’episodio lei, la lady del ...

Ilaria D’Amico - gaffe con Maurizio Sarri in diretta tv : Ilaria D’Amico nella serata di ieri si è resa protagonista di una svista non da poco, confondendo il volto di Sarri con quello di un tifoso deceduto raffigurato su una bandiera esposta al San Paolo. “Che effetto le fa vedere la sua immagine in curva accanto a quella di Maradona?” ha chiesto la giornalista a mister Sarri. Elegante la risposta del tecnico che ha sottolineato la gaffe senza però infierire: “Non è una bandiera dedicata a ...

Ilaria D'Amico - che gaffe con Sarri : la giornalista lo scambia per un tifoso morto : Il Napoli di Maurizio Sarri è riuscito a tenere vivo il campionato grazie ad una rimonta pazzesca messa a segno contro il Chievo Verona di Rolando Maran. Le reti di Milik, ma soprattutto quella di ...