Il regista Terry Gilliam colpito da un malore

(Di mercoledì 9 maggio 2018) C’è quasi da non crederci ma il film The Man Who Killed Don Quixote, a cui ilha lavorato fra varie vicissitudini per una ventina d’anni, sembra davvero essere oggetto di una qualche maledizione. Nei mesi scorsi erano finite le riprese e il film era pronto per essere presentato in chiusura al festival di Cannes attualmente in corso. Invece prima una causa legale ne sta minacciando la possibilità di venire proiettato e poi un grave problema di salute terrà lontano lo stessodalla Croisette. Nelle scorse ore, infatti, diversi quotidiani francesi hanno rivelato l’indiscrezione secondo cui il77enne sarebbe statoda un ictus mentre si trovava a Londra e si preparava proprio per la sua trasferta a Cannes. I dettagli sulle sue condizioni di salute non sono del tutto chiari ma è altamente improbabile cheriesca a recarsi ...