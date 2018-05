Il più importante produttore di antivirus è stato colpito dagli hacker 

agi

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Anche gli esperti della sicurezza informatica hanno dei punti deboli. Nella notte tra il 4 e il 5 maggio, degli hacker hanno preso il controllo di un sito di Symantec, azienda leader nel settore degli antivirus e casa del software Norton. In seguito all’attacco, rivendicato dal collettivo AnonPlus, gli intrusi hanno “defacciato” la pagina web (dall’inglese defacing, sfigurare), inserendo il loro manifesto politico. Il ritorno di AnonPlus Di nuovo AnonPlus, e ancora una volta l’immagine di un uomo in abito scuro con un “più” al posto della testa. Lo stesso simbolo, ispirato al movimento di Anonymous, è comparso più volte, in particolare in Italia, su pagine come quelle di Matteo Salvini, di Libero Quotidiano e della sezione fiorentina del Partito Democratico. Ma stavolta il bersaglio è internazionale, e ...