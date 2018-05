Il Pd subito all' attacco | Governo di populisti

Lega e M5s bocciano il governo neutrale di Mattarella : «subito alle urne» : Il presidente Mattarella propone un governo neutrale fino a fine anno. In alternativa voto a luglio o in autunno ma con grandi rischi: «poco tempo per la finanziaria, gli impegni in Europa, gli speculatori sui mercati internazionali». Secco no da Lega e M5s: «tornare al voto l’8 luglio»...

“Vi blocca il telefono. Occhio a questo messaggio”. Allarme WhatsApp : se ricevete quel particolare testo - meglio cancellarlo subito. Come difendersi dalla “trappola” che spaventa gli utenti : Mesi fa gli utenti Apple si erano trovati a fare i conti con un Allarme a sorpresa dilagato in rete, un messaggio che se ricevuto e aperto poteva portare al blocco del proprio iPhone con necessità di ricorrere a un tecnico per riuscire a recuperare le funzionalità del proprio accessorio. Neanche il tempo di informarsi su ogni accortezza necessaria per evitare la pericolosa trappola ed ecco un nuovo spauracchio, l’ennesimo sms capace di ...

Multato perché andava a 696 km/h - va subito dalla polizia : "Ma lo sapete che auto ho?" : Quando si è visto recapitare una multa per eccesso di velocità per aver sfiorato i 700km/h non ci poteva credere. Nero su bianco, sulla contestazione, c'era la velocità rivelata - 696 km/h - e il modello...

Prove Invalsi 2018 - tocca alle superiori. Ma è subito scontro : In 500mila sui banchi, all'orizzonte sciopero e boicottaggi La prima volta del test d'inglese alle elementari Maturità 2018, le date delle Prove. Ecco il calendario

Tenda allagato - Scibilia dell'Associazione Giuseppe Biancheri "Treno subito un dramma Questa situazione" : A poche settimane dall'inizio dell'estate il mancato collegamento diretto via Val Roya tra Liguria e Piemonte, rischia di creare un danno inestimabile alla economia dei due territori. Qua rischiamo ...

Governo - due «partiti» contro lo stallo : quello del 'subito alle urne' : «Faccio una scommessa. Volete vedere che saranno tantissimi i big della politica che faranno a gara a rimanere lontani dalle liste delle prossime elezioni perché puntano a quelle 'buone', che arriveranno subito dopo?». Poco prima di Natale, Giulio Tremonti lanciava la ...

Ballando contro Amici : Milly chiama due star di Hollywood (Ryan Reynolds e Josh Brolin) - Maria rivoluziona la gara (niente corali - subito eliminazioni) : Ryan Reynolds Continua l’avvincente sfida del sabato sera tra Ballando con le Stelle e Amici. Milly Carlucci prova a chiudere in testa il ‘duello’ puntando sulle decisive battute finali della tredicesima edizione del suo show, che arriva questa sera all’appuntamento con la semifinale. Maria De Filippi, invece, stravolge il Serale: niente prove corali, subito le eliminazioni. Ballando con le Stelle vs Amici: la sfida di ...

“Cacciatela subito - vergogna!”. Gf - bestemmia in diretta. Ennesima tegola sul reality di Mediaset : “Barbara - questa volta devi agire!”. L’edizione dello scandalo - il trash all’ennesimo livello e la colpevole è proprio lei : Non vorremmo sbilanciarci troppo, ma questa edizione del Grande Fratello, è una delle più trash di sempre. Non che le precedenti o gli altri reality (vedi Isola dei Famosi) siano da meno. Ma questa volta, tra bullismo, violenza e parolacce, forse, abbiamo raggiunto un massimo (o minimo culturale, ndr) senza precedenti. L’ultimo episodio, che resterà tale per pochissimo tempo si teme, è un’altra tegola sull’ormai tetto disastrato del ...

M5S - Grillo 'In Italia golpe alla rovescia hanno usato la legge elettorale per impedirci di governare'. Toninelli 'Elezioni subito' : ROMA - Il fondatore del Movimento Cinque Stelle torna a parlare di politica. Per Beppe Grillo in Italia c'è stato 'un colpo di Stato alla rovescia' in cui è stata 'usata la democrazia' per impedire al M5S di andare al governo. L'accusa lanciata in un'intervista al ...

Diabete tipo 2 - alla ricerca dei pazienti “perduti” : grazie a RADAR - AMD rintraccia subito quelli che non raggiungono i target di cura : Analizza le cartelle cliniche informatizzate del diabetologo, andando alla ricerca dei pazienti non “in regola” su alcuni specifici parametri, ossia emoglobina glicata superiore al 7%, Indice di Massa Corporeo oltre 27 kg/m2 (che esprime una condizione di sovrappeso o obesità) e pressione arteriosa sistolica di 140 mmg/Hg. Si chiama “RADAR” ed è la nuova app a disposizione dei soci dell’Associazione Medici Diabetologi per individuare e valutare ...

"subito un governo per contare in Europa. Incarico a Salvini per sbloccare lo stallo" : Il presidente dell'Europarlamento Tajani: ci vuole un esecutivo forte, non per pochi mesi «Purtroppo nel nostro Paese il dibattito sul nuovo bilancio europeo è poco seguito, dalla politica ma non solo. È un grave errore perché ci sono in gioco interessi strategici per il Paese e noi rischiamo di andare a chiudere la stalla quando i buoi saranno già scappati». Dal suo ufficio al ...

DIEGO DALLA PALMA / "Ho subìto di tutto - compresa la violenza di un prete in collegio per due anni" : DIEGO DALLA PALMA: il passato fra i bulli della scuola, la violenza in collegio e il rapporto con la madre, "ero una creatura disorientata, alla mercé di chiunque(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:47:00 GMT)

Scuola - concorso docenti secondaria : ‘Fallimento assunzioni - basta con le beffe : riaprire subito le GaE’ : Un comunicato pubblicato sul sito del sindacato Anief mette ancora una volta in evidenza come in Italia tutto è possibile: anche ‘vincere un concorso pubblico e non essere mai assunti. È quello che accadrà a diversi candidati insegnanti della Scuola secondaria pubblica che hanno partecipato con successo alla selezione nazionale bandita nel 2016. Ammesso che non venga applicata la decadenza […] L'articolo Scuola, concorso docenti ...