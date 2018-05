eurogamer

Il noto hacker 'Dr Mengele' andrà in prigione per un attacco DDoS a World of Warcraft. #WorldofWarcraft

(Di mercoledì 9 maggio 2018) A volte una bravata può costare davvero cara, lo sa bene Calin Mateias, il 38enne rumenoal grande pubblico con lo pseudonimo di "Dr" cheinper aver lanciato unai server europei diof Warcraft, nel maldestro tentativo di impedire ai suoi rivali di accedere al gioco.Il Dipartimento di Giustizia americano, dopo aver chiesto e ottenuto l'estradizione di Mateias dalla Romania, ha condannato l'a un anno di carcere e a versare la bellezza di 29.987 dollari per risarcire Blizzard dei danni subiti. Stando alla ricostruzione della corte, Drera solito partecipare ad attività sociali e collettive diof Warcraft. Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, i problemi sono nati dal momento in cui Mateias è stato coinvolto in dispute con altri giocatori per la divisione del loot e la partecipazione ai raid. Per vendicarsi, ...