Il Miracolo è il The Leftovers italiano | la religione guest-star di un motore indipendente

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Quel confine invisibile che divideva la serialità italiana, timida nel cercare temi capace di sconfinare e di catturare anche un pubblico all'estero, da quella internazionale, è ormai definitivamente stato cancellato. Chi più, chi meno, le case di produzione nostrane hanno capito che il futuro non sta solo nel produrre serie che sbanchino l'Auditel, ma anche che riescano ad avere un vita propria in Paesi stranieri. A serie come I Medici, Il Cacciatore e Gomorra, che hanno imparato ed applicato questa lezione, oggi si aggiunge anche Il, la nuova produzione Sky Italia e Wildside, in onda su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno.Undi Ammaniti Partiamo dalla premessa raccontata nella serie: una statuetta della Madonna che piange sangue, un mistero inspiegabile e che coinvolge personaggi le cui vite cambieranno per forza dopo aver visto quello che sembra un vero e proprio ...