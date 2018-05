Il ‘Governo neutrale’ nasce morto | ecco perché

Blastingnews

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Il "Governo neutrale" è solo un modo diverso per definire un nuovo Governo tecnico. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sembra riproporre una soluzione molto simile all'accoppiata Monti-Fornero. Siccome quell'ipotesi è la cosa più impopolare che esista, viene coniata ad hoc la definizione "neutrale". In realtà la figura istituzionale che andrebbe a ricoprire il ruolo di Premier dovrebbe impegnarsi a non concorrere alle prossime elezioni. Sarebbe questa la caratteristica della neutralità. Salvini e Di Maio si sono immediatamente sfilati e soltanto il Partito Democratico per adesso ha assicurato il supporto "al buio" per il nuovo Governo del Presidente. Il ritorno dello slogan: "ce lo chiede l'Europa" Ci sono numerose scadenze, prime fra tutte il pericolo dell'aumento dell'IVA e la Legge di bilancio da approvare entro l'anno per mettere al riparo i nostri conti pubblici. Poi ...