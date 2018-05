Il governo del Colle è già pronto Ma Lega e M5s trattano ancora

Totopremier e totoministri - tutti i nomi del governo che ha in mente "l'arbitro Mattarella" : "Quando sono stato eletto presidente della Repubblica, ho giurato davanti al Parlamento e ho pronunciato un discorso nel quale mi sono paragonato a un arbitro, assicurando la mia imparzialità, ma subito ho detto 'i...

Un premier donna - la scelta del Colle : Belloni e Cartabia le ipotesi per il governo : Le contorsioni dei partiti per evitare che nelle prossime ore Sergio Mattarella presenti un suo governo, simbolo dell'incapacità delle forze politiche a trovare un'intesa, sono...

FINANZA E governo/ 'Cottarelli o Rossi premier - meglio del voto nel 2018' : Mattarella ha chiarito che sul tavolo ci sono ormai tre opzioni. Secondo FRANCESCO FORTE il GOVERNO neutrale è meglio del ritorno alle urne nel 2018.

governo - Di Maio e la favola dello «scugnizzo» ingenuo : Che poi questa ostentazione continua di ingenuità contro i cattivoni Salvini, Renzi e compagnia cinica potrebbe essere anche una non ingenua operazione di marketing politico, in un mondo in cui tutti ...

Ultimo tentativo della Lega : «Fi consenta un governo con M5S» : Nel tentativo di scongiurare il ritorno alle urne, la Lega torna a chiedere a Berlusconi un "passo di lato" per consentire la nascita di un governo con i Cinquestelle. Ma da Forza...

Lega : «Berlusconi appoggi da fuori un governo con M5S». No di FI - ma si tratta Premier donna?|La crisi delle prime volte : Salvini e Giorgetti puntano al ritorno immediato alle urne, che consentirebbe al Carroccio di aumentare i voti: «Se Silvio appoggia esecutivo del presidente addio alleanza». Poi i leghisti propongono a FI l’appoggio esterno, ma ricevono un niet

"Accordo coi 5S ancora possibile Il governo del Colle non nascerà" Matteo Salvini ad Affaritaliani.it : Matteo Salvini AD Affaritaliani.it: "Lavoro fino all'ultimo minuto per far partire un governo, e qualche possibilità ancora c'è, altrimenti da domani l'unica cosa che si può chiedere è la data delle elezioni. Il prima possibile..." Segui su Affaritaliani.it

Silvio Berlusconi - il ribaltone dei consiglieri del Cav sul governo : verso l'accordo Lega-M5s : La pressione addosso a Silvio Berlusconi diventa insostenibile di ora in ora. Al Cav non resta che decidere se continuare a tenere ferma la posizione contraria sull'ipotesi di un governo Lega-M5s, ...

FdI - Rampelli : “governo neutrale? Non esiste. Mattarella è espressione del Pd ed è stato voluto da Renzi” : “Non esistono governi neutrali. Il Presidente della Repubblica, come succede in tanti altri Paesi d’Europa, avrebbe dovuto semplicemente dare incarico al centrodestra che è arrivato primo, per provare a trovare una maggioranza in Parlamento”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, da Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Il deputato critica severamente il presidente della ...

governo - la possibile strada del Colle : giovedì il premier - in Aula entro 10 giorni. Senza fiducia - elezioni il 22 luglio (forse) : Le vie del Quirinale (non) sono infinite. Concluso il terzo giro di consultazioni e constatato lo stallo politico in cui versa il Parlamento, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha indicato le prossime mosse per la nascita – o la morte prematura – di un nuovo Governo. E lo ha fatto dettando tempi e modi precisi che non lasciano spazio a interpretazioni. La nascita di un esecutivo “neutro” Il primo passo è la ...

governo - consiglio dei ministri proroga di un anno Gabrielli alla Polizia e Franco alla Ragioneria generale dello Stato : Dopo la proroga degli incarichi ai vertici dei servizi segreti, arrivata subito dopo le elezioni, il Governo uscente di Paolo Gentiloni rimanda il ricambio di altre due alte cariche istituzionali. Nel consiglio dei ministri di martedì, l’esecutivo in carica per gli affari correnti e ora vicino alle dimissioni ha infatti disposto la proroga di un anno dell’incarico al capo della Polizia Franco Gabrielli, in scadenza il 19 maggio, e ...

Scacco matto a Berlusconi - Enrico Mentana : 'Ora decide lui cosa ne sarà del governo' : ' Silvio Berlusconi scelga la sua sorte e quella della legislatura '. Enrico Mentana , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 , commenta l'empasse istituzionale con il richiamo a un governo ...

Netflix girerà una serie tv in Italia sui due mesi senza governo - la chiamerà ‘Il gioco dell’oca’ : John Merrick (nome di fantasia) è il delegato agli acquisti di Netflix ed è già pronto a comprare i diritti della serie Italiana ‘Il gioco dell’oca’, dedicata a quanto sta succedendo nel nostro Paese dopo le elezioni del 4 marzo. Avevo già scritto del teatrino dei burattini, a proposito di queste infinite consultazioni senza sbocco, ma una serie tv è tutta un’altra cosa. Ha un respiro internazionale. Il problema è che John Merrick non riesce a ...