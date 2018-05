Il giorno di Mattarella nel segno dell' Europa

Di Maio : "Mattarella? Conosce nostra linea dal primo giorno" : "Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente della Repubblica per la pazienza che ha avuto in questo periodo. Sono sempre stato onesto e lineare anche con il Quirinale , abbiamo spiegato con il ...

Governo : Di Maio - Mattarella sa da primo giorno nostro no a esecutivo neutrale : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente della Repubblica per la pazienza che ha avuto in questo periodo. Sono sempre stato onesto e lineare anche con il Quirinale, abbiamo spiegato con il Movimento fin dove potevamo arrivare e dove non potevamo arrivare. Noi un Governo tecnico o neutrale che dir si voglia non lo votiamo, non per la proposta che farà il Presidente della Repubblica, ma perchè ...

Il 'governo neutrale' di Mattarella e la crisi di Air France. Le notizie del giorno in breve : Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, chiede ai lavoratori in sciopero di "essere responsabili".

Notizie del giorno : Mattarella e Trump : Notizie del giorno: Lunedì Mattarella presenterà un ultimatum ai partiti: se non dovessero riuscire a trovare un accordo, chiederà al Parlamento di dare la fiducia ad un esecutivo super-partes. Il presidente americano Donald Trump ha ammesso di aver rimborsato con fondi propri l’avvocato Michael Cohen per pagare la pornostar Stormy Daniels. Notizie del giorno: politica italiana News. Mattarella: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ...

Mattarella in pressing : lunedì consultazioni in un giorno. «Valuterò proposte dei partiti» : Il Capo dello Stato in cerca di una soluzione di governo: «A distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste invariate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza»...

Sergio Mattarella svolgerà nuove consultazioni in un giorno solo lunedì 7 maggio : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella svolgerà nuove consultazioni, in una sola giornata, quella di lunedì, "per verificare se i partiti abbiano altre prospettive di maggioranza di governo".È quanto si rende noto oggi dal Quirinale. Il calendario sarà ufficializzato nel pomeriggio.