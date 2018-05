Il fan remake di Diablo 2 entrerà a breve in una fase pubblica di test

Final fantasy 7 Remake verrà mostrato all'E3? : Il Remake di Final Fantasy 7 è un gioco molto atteso dai fan, tuttavia gli sviluppatori non sono stati molto elastici con i dettagli in questi ultimi tempi. Sembra però che le cose siano cambiate, come ha infatti riportato Gamingbolt, in occasione del trentesimo anniversario della saga Tetsuya Nomura, Yoshinori Kitase, e Naoki Hamaguchi hanno condiviso con i fan dettagli riguardanti lo stato dello sviluppo del titolo.Ecco le loro dichiarazioni ...

Perché lo sviluppo di Final fantasy VII Remake procede a rilento? : Chi si aspettava un annuncio della data di uscita per Final Fantasy VII Remake fissata per quest'anno potrebbe rimanere fortemente deluso. I motivi, a quanto pare, risiederebbero tutti in alcune problematiche nello sviluppo che stanno rallentando pesantemente la produzione dell'esclusiva PS4. Essenzialmente, anche se questo gioco è in sviluppo da circa quattro anni, in realtà è come se lo fosse da meno tempo e uno dei producer ha spiegato ...

Lo sviluppo di Final fantasy VII Remake sarebbe ripartito da zero dopo l'addio di CyberConnect 2 : Pochi giorni fa erano emerse incoraggianti notizie circa lo sviluppo del Remake di Final Fantasy VII, Square Enix pubblicò un annuncio di lavoro dove si poteva leggere il reale obiettivo della compagnia, ovvero non limitarsi a un semplice Remake, bensì "superare l'originale". Un compito non certamente facile, poiché Final Fantasy VII, come saprete, è stato un gioco che ha dato una scossa fondamentale al genere RPG. Oggi, tuttavia, sono spuntate ...

Final fantasy VII Remake per PS4 - la grafica non è tutto : In queste ore è emersa un'intervista all'Art Director di Final Fantasy VII Remake, Shintaro Takai, il quale ha fornito alcuni spunti interessanti sullo sviluppo del gioco. Per inciso, Takai-san lavorava al gioco originale come director degli effetti speciali, e ha parlato di come l'esclusiva PS4 non sarà esclusivamente un tripudio di grafica rispetto alla versione originale - dichiarazioni che seguono anche a un recente annuncio di ...

Cosa aspettarsi da Final fantasy VII Remake - le ambizioni del gioco PS4 : Final Fantasy VII Remake sarà una "nuova creazione non circoscritta a un semplice Remake": il nuovo gioco per PS4, diretto da Tetsuya Nomura, mira a "sorpassare il gioco originale". È quanto emerge da un recente annuncio di lavoro, che afferma che il team di sviluppo è attualmente alla ricerca di nuovi producer: la nota mette bene in chiaro le ambizioni del progetto, che ad oggi purtroppo resta ancora in larga parte un mistero. Di seguito vi ...

Star Wars Rogue Squadron : ecco un interessante fan remake realizzato in Unreal Engine 4 : L'utente YouTube "Thanaclara" sta attualmente lavorando ad un'interessante fan remake del classico Nintendo 64 Star Wars Rogue Squadron, riporta DSOgaming.Il gioco viene riproposto in Unreal Engine 4, Thanaclara è alle prese con questo progetto da più di un anno e per il momento è riuscito a riprodurre quattro livelli del gioco, per quanto non siano ancora completi e presentino numerosi placeholder.L'appassionato ha inoltre affermato che ha ...

Final fantasy 7 Remake punta a superare l'originale : Square Enix, stando ad un annuncio di lavoro, è alla ricerca di battle planners e Level planners, ci fa notare Gematsu.Ma la cosa più interessante si evince proprio dal contenuto dell'annuncio di lavoro: possiamo infatti apprendere leggendo che Final Fantasy VII Remake si pone l'obbiettivo di essere una nuova creazione che non si limita ai canoni di un semplice Remake, ma che punta a "sorpassare il gioco originale".Final Fantasy VII è stato un ...

Half Life : in arrivo un fan remake realizzato in Unreal Engine 4 : SilverTM e un team di giocatori si stanno cimentando in un remake di Half Life/Black Mesa utilizzando Unreal Engine 4, riporta DSOgaming.Il team non punta a ricreare l'intero gioco, ma ha intenzione di pubblicare una versione giocabile del primo capitolo del celebre gioco, in modo che tutti possano metterci le mani e provarlo.Per celebrare il loro annuncio, SilverTM ha lanciato in rete una prima serie di screenshot di questo remake, mostrando ai ...

Square Enix continua i lavori sul suo Final fantasy VII Remake e assume nuovi sviluppatori : Mentre le ultime notizie sull'atteso Final Fantasy VII Remake ci parlavano di un Cloud che sarà "ancora più simile all'originale", ecco spuntare novità che riguardano il team al lavoro sul gioco.Infatti, come riporta Kotaku, Square Enix sta puntando forte sul suo Final Fantasy VII Remake e ha in programma di ingrandire lo studio impegnato nel titolo. La compagnia vuole assumere altri sviluppatori da impiegare in ruoli chiave e, tra i requisiti, ...

Il team di Final fantasy VII Remake ci aggiorna sullo sviluppo : Sul sito ufficiale di Final Fantasy VII Remake, nuova esclusiva PS4 attualmente in sviluppo presso Square Enix sotto la direzione di Tetsuya Nomura, ci ha fornito dettagli sullo sviluppo del gioco, aggiornando un annuncio di lavoro per implementare il team attualmente al lavoro. La sezione sul sito di Final Fantasy VII Remake, dedicata all'annuncio di lavoro che svela qualche dettaglio sullo sviluppo del gioco, presenta la seguente nota ...

Final fantasy VII Remake : Cloud sarà "ancora più simile all'originale" : Come ci fa sapere Gamingbolt, i fan di Final Fantasy VII possono dormire sonni tranquilli. Si sapeva già da qualche settimana che il look Finale di Cloud avrebbe avuto delle modifiche, cosa che avrebbe potuto far storcere il naso ai fan più incalliti della saga, e che Nomura, il designer originale, aveva dato il suo benestare a tali cambiamenti.A quanto pare però il protagonista dello storico Jrpg sarà decisamente fedele al suo look iniziale. ...