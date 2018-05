optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Il destino di Clary in #Shadowhunters 3x08 e l'addio di Maia: chi salverà Jace da Lilith? (promo 3x09) - _diana87 : RT @OptiMagazine: Il destino di Clary in #Shadowhunters 3x08 e l'addio di Maia: chi salverà Jace da Lilith? (promo 3x09) - _diana87 : Il destino di Clary in Shadowhunters 3×08 e l’addio di Maia: chi salverà Jace da Lilith? (promo 3×09) - OptiMagazine : Il destino di Clary in #Shadowhunters 3x08 e l'addio di Maia: chi salverà Jace da Lilith? (promo 3x09)… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) È stata una prima parte di stagione molto intensa per, che in3x08 non sono mai stati così distanti. La protagonista non riesce ancora ad accetta il suo, per questo è ben lontana dall'essere matura. Sottoposta a un processo estenuante a Idris,confessa il patto con l'angelo, la resurrezione die le conseguenze che ne sono derivate. Essere una shadowhunter comporta grande sacrificio, e lei, avendo vissuto come una mondana per diciotto anni, non ha mai imparato a fondo questa preziosa lezione. La sentenza è univoca e la condanna a morte - ovviamentesenza la sua protagonista non potrebbe esserci, quindi ci aspettiamo che prima o poi la giovane ne esca viva e vegeta.Persembra non esserci via di fuga: è forse la morte l'unica soluzione per liberarsi dalla possessione di? Il titolo di3x08, Una ...